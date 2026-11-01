Στην καρδιά ενός πυκνού δάσους στη δυτική Γερμανία, το κάστρο Eltz μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες ενός μεσαιωνικού παραμυθιού.

Με τους ψηλούς πύργους, τις μυτερές στέγες και την αρχιτεκτονική του, ξεχωρίζει μέσα στο φυσικό τοπίο, ενώ το φθινόπωρο τα χρυσοκίτρινα και κεχριμπαρένια φύλλα δημιουργούν ένα σκηνικό που αξίζει κανείς να ανακαλύψει.

Ένα κάστρο με ιστορία σχεδόν 900 ετών

Το κάστρο Eltz βρίσκεται κοντά στο χωριό Wierschem, στο κρατίδιο της Ρηνανίας- Παλατινάτου, και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά μνημεία της Γερμανίας.

Παραμένει στην ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας από την εποχή της κατασκευής του, πριν από περίπου εννέα αιώνες, ενώ κατάφερε να διατηρηθεί ανέπαφο από τις πολεμικές καταστροφές που σημάδεψαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές οχυρώσεις.

Η αρχιτεκτονική του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς οκτώ πύργοι, που φτάνουν σε ύψος έως και 35 μέτρα, ξύλινα στοιχεία, πυργίσκοι και κτίσματα διαφορετικών εποχών συνθέτουν ένα συγκρότημα που αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες.

Στο εσωτερικό του, οι επισκέπτες μπορούν να δουν ιστορικά έπιπλα, όπλα, πανοπλίες και αντικείμενα τέχνης, καθώς και τη συλλογή του θησαυροφυλακίου.

Φθινοπωρινές διαδρομές μέσα στο δάσος

Η εμπειρία, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επίσκεψη στο ίδιο το κάστρο. Το περιβάλλον δάσος Eltz αποτελεί προστατευόμενη φυσική περιοχή, με μονοπάτια που διασχίζουν τις πλαγιές και την κοιλάδα του ρέματος Elzbach.

Οι πεζοπορικές διαδρομές προσφέρουν διαφορετικές οπτικές του μνημείου, με το πιο χαρακτηριστικό σκηνικό να αποκαλύπτεται καθώς το κάστρο ξεπροβάλλει ανάμεσα στα δέντρα.

Η πρόσβαση στο κάστρο γίνεται μέσω της περιοχής Wierschem, όπου υπάρχει χώρος στάθμευσης. Από εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν το δασικό μονοπάτι προς το κάστρο ή να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο μεταφοράς, όταν λειτουργεί.

Η επίσκεψη στο εσωτερικό πραγματοποιείται με οργανωμένη ξενάγηση, ενώ υπάρχει δυνατότητα να εξερευνήσει κανείς και το θησαυροφυλάκιο.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε το επίσημο πρόγραμμα πριν από την αναχώρησή σας, καθώς το κάστρο λειτουργεί εποχικά και συνήθως παραμένει κλειστό κατά τους χειμερινούς μήνες.