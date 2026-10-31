Στη σκιά των θεόρατων βράχων των Μετεώρων, το Καστράκι αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Θεσσαλίας.

Ένας παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα σπίτια, στενά δρομάκια και θέα σε ένα από τα εντυπωσιακότερα γεωλογικά τοπία της Ελλάδας, προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τα Μετέωρα πέρα από τα μοναστήρια που δεσπόζουν στις κορυφές τους.

Το χωριό βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα και αποτελεί ιδανική βάση για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή.

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι οι απόκρημνοι βράχοι, οι οποίοι υψώνονται πάνω από τις στέγες των σπιτιών, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως της ημέρας.

Μια βόλτα στο παλιό Καστράκι

Αξίζει να αφήσετε για λίγο το αυτοκίνητο και να περιηγηθείτε στο Μεσοχώρι, τον παλιό πυρήνα του οικισμού. Εκεί, τα παραδοσιακά σπίτια, οι μικρές αυλές και τα στενά περάσματα διατηρούν την αίσθηση ενός χωριού που αναπτύχθηκε στη στενή σχέση του με το φυσικό περιβάλλον και τη μοναστική ζωή των Μετεώρων.

Ξεχωριστή θέση στην τοπική παράδοση έχει το έθιμο του Αϊ-Γιώργη του Μαντηλά. Κάθε χρόνο, στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, κάτοικοι του χωριού αναρριχώνται στον βράχο όπου βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αγίου και αντικαθιστούν τα πολύχρωμα μαντίλια που έχουν αφήσει εκεί οι πιστοί. Το έθιμο, συνδεδεμένο με την τοπική ευλάβεια και την ιστορία του τόπου, αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της πολιτιστικής ταυτότητας του Καστρακίου.

Στα μονοπάτια των Μετεώρων

Η θέση του χωριού προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες για πεζοπορία ανάμεσα στους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς. Από εδώ μπορεί κανείς να αναζητήσει παλιά μονοπάτια, μικρά παρεκκλήσια και σημεία με θέα προς τους βράχους και την Καλαμπάκα.

Τα μοναστήρια των Μετεώρων, χτισμένα πάνω σε δυσπρόσιτες κορυφές, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας, ενώ το τοπίο έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η επίσκεψη στο Καστράκι μπορεί να συνδυαστεί με μια στάση στις ταβέρνες και στα καφενεία του χωριού, όπου η τοπική φιλοξενία συμπληρώνει την περιήγηση. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι ιδιαίτερα ευχάριστες εποχές για περπάτημα, φωτογραφίες και εξερεύνηση της περιοχής.

Η γοητεία του χωριού βρίσκεται στην καθημερινή ζωή που συνεχίζεται κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, σε έναν τόπο όπου η φύση, η παράδοση και η ιστορία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των κατοίκων.