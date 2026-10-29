Στην καρδιά της Πίνδου, σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, η τεχνητή λίμνη Αώου (γνωστή και ως λίμνη Πηγών Αώου) αποδεικνύει πως η ανθρώπινη παρέμβαση -όταν γίνεται με σεβασμό- μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την φύση και το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Η λίμνη βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το γραφικό Μέτσοβο, ανάμεσα σε δύο εθνικά πάρκα – της Βάλια Κάλντα και του Βίκου-Αώου – με το τοπίο ολόγυρά της να μοιάζει με… σκανδιναβικό. Δαντελωτές ακτές, μικρά καταπράσινα νησάκια και πυκνά δάση από οξιές, ρόμπολα και μαύρη πεύκη συνθέτουν έναν προορισμό που μαγεύει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή του χρόνου.

Δραστηριότητες που θα απογειώσουν την εμπειρία σας

Η τεχνητή λίμνη Αώου δεν προσφέρεται μόνο για θαυμασμό του αλπικού τοπίου από μακριά και φωτογραφίες για το Instagram. Εδώ, μπορείτε να κάνετε διάφορες δραστηριότητες που θα απογειώσουν την ταξιδιωτική σας εμπειρία. Ενδεικτικά, μπορείτε να κάνετε:

Road trip και ποδηλασία

Canoe-kayak και SUP

Πεζοπορία και παρατήρηση της φύσης

Πικνίκ στις όχθες

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