Στην καρδιά των Βόρειων Τζουμέρκων, πάνω από το άγριο φαράγγι του Καλαρρύτικου ποταμού, η Ιερά Μονή Κηπίνας μοιάζει να έχει φυτρώσει μέσα στον ίδιο τον βράχο. Χτισμένη το 1212 από τον μοναχό Γρηγόριο και αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η «κρεμαστή» Μονή προκαλεί δέος από την πρώτη κιόλας ματιά.

Συναντάται κοντά στο χωριό Καλαρρύτες και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Οι εικασίες για την ονομασία της αναφέρουν ότι οφείλεται στους κήπους που καλλιεργούσαν οι μοναχοί σε μια δύσβατη, βραχώδη περιοχή, ενώ η μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Στη Μονή Κηπίνας, οι εκπλήξεις συνεχίζονται και στο εσωτερικό της, με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες της να χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα και το αίσθημα της κατάνυξης να κυριεύει τους πάντες. Σε αυτό το μνημείο της Ορθοδοξίας υπάρχουν δύο χώροι υποδοχής και τα κελιά των μοναχών σε δύο επίπεδα, καθώς και ο χώρος του καθιστικού, εκτός από το καθολικό, στο ισόγειο.

Μια ξύλινη πόρτα που βρίσκεται μέσα στο ναό οδηγεί στο σπήλαιο, σημείο που επί Τουρκοκρατίας αποτέλεσε καταφύγιο για τους κατοίκους της περιοχής. Από τις εικόνες που σίγουρα θα πάρει μαζί του ο επισκέπτης της μονής η ανυπέρβλητη θέα στην υπέροχη φύση της γύρω περιοχής από τον όροφο του μοναστηριού, που σίγουρα μένει για πάντα αξέχαστη.

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