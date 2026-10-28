Αν ψάχνεις για έναν προορισμό, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, για μια πραγματικά χαλαρή απόδραση, τότε η Κρεμαστή στη Λακωνία είναι η ιδανική επιλογή. Χτισμένη σε υψόμετρο 860 μέτρων, στις πλαγιές τους Πάρνωνα, δικαιώνει απόλυτα το όνομά της. Τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια του μοιάζουν κυριολεκτικά να κρέμονται πάνω από έναν επιβλητικό γκρεμό, προσφέροντας μια καθηλωτική θέα που μαγνητίζει το βλέμμα από την πρώτη στιγμή.

Τα περισσότερα από τα σπίτια είναι δίπατα και μοιάζουν πολύ με οχυρά, καθώς δεν έχουν καθόλου ανοίγματα στο ισόγειο, διαθέτοντας πολεμίστρες και αμπάρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων η λεγόμενη Καζάρμα, από τα παλαιότερα σπίτια του χωριού που σύμφωνα με την παράδοση υπήρξε αρχηγείο των αγωνιστών της Επανάστασης του ’21.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού η «Βρύση της Κρεμαστής» η οποία, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη επάνω της, χρονολογείται από το 1722 και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κοινωνική ζωή του χωριού. Πάντως, αυτό που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα, είναι το πανέμορφο ελατοδάσος, ενώ αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, υπάρχουν πολλά μονοπάτια στην περιοχή για να τα ανακαλύψετε, απολαμβάνοντας υπέροχες διαδρομές, ειδικά αυτή την εποχή.

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