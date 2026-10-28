Συνδεδεμένο με τις πρώτες ημέρες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, τον Οκτώβριο του 1940, το ιστορικό Καλπάκι αποτελεί έναν προορισμό όπου η περιήγηση στην ηπειρωτική φύση συναντά τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, το Καλπάκι Ιωαννίνων είναι ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το Έπος του ΄40. Εδώ, στους λόφους και τις πεδιάδες της Ηπείρου, γράφτηκαν σημαντικές σελίδες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, όταν οι ελληνικές δυνάμεις προσπάθησαν να ανακόψουν την εισβολή του ιταλικού στρατού.

Σήμερα, η επίσκεψη στην περιοχή προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσει κανείς από κοντά τα σημεία που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη του Έπους του ’40.

Η μάχη που ανέκοψε την ιταλική προέλαση

Το ιστορικό χωριό βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και απέκτησε στρατηγική σημασία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Η ελληνική άμυνα οργανώθηκε στη γραμμή Ελαίας- Καλαμά, με καθοριστικό ρόλο της VIII Μεραρχίας Πεζικού, υπό τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο.

Οι μάχες που ακολούθησαν στις αρχές Νοεμβρίου 1940 ανέκοψαν την ιταλική προέλαση προς τα Ιωάννινα και αποτέλεσαν μία από τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού.

Το Πολεμικό Μουσείο και το Μνημείο του Μαχητή

Μια επίσκεψη στο Καλπάκι αξίζει να ξεκινήσει από το Πολεμικό Μουσείο 1940- 1941. Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται στρατιωτικές στολές, όπλα, φωτογραφίες και κειμήλια που φωτίζουν τις συνθήκες των πολεμικών επιχειρήσεων και την προσπάθεια των Ελλήνων στρατιωτών στο αλβανικό μέτωπο.

Σημείο αναφοράς της περιοχής είναι και το Μνημείο του Μαχητή, στον λόφο Σελιτούρια.

Το επιβλητικό άγαλμα τιμά όσους πολέμησαν κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή ξεχωρίζει και η μεγάλη επιγραφή «ΟΧΙ», σύμβολο της ιστορικής μνήμης.

Μια φθινοπωρινή εκδρομή στην Ήπειρο

Πέρα από τα ιστορικά αξιοθέατα, το Καλπάκι αποτελεί αφετηρία για μια περιήγηση στο Πωγώνι, με τους ορεινούς όγκους, τους παραδοσιακούς οικισμούς και το χαρακτηριστικό αγροτικό τοπίο της Ηπείρου. Η εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί με μια στάση στα Ιωάννινα ή με εξερεύνηση των κοντινών χωριών.

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, το Καλπάκι προσφέρει κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη φθινοπωρινή απόδραση: μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς τον τόπο όπου η γεωγραφία έγινε μέρος της ιστορίας και η μνήμη του ’40 παραμένει ζωντανή.