Στην εξοχή της Φλάνδρας, στο Βέλγιο, υπάρχει μια εκκλησία που μοιάζει να αλλάζει μορφή ανάλογα με το σημείο από το οποίο την κοιτάζει κανείς.

Από μακριά διακρίνεται καθαρά το περίγραμμά της, ενώ όσο ο επισκέπτης πλησιάζει, οι γραμμές της αρχίζουν να μπλέκονται με το τοπίο, αφήνοντας το βλέμμα να περνά μέσα από τους τοίχους της. Το Reading Between the Lines είναι ένα ασυνήθιστο έργο σύγχρονης τέχνης που μετατρέπει την παραδοσιακή μορφή μιας εκκλησίας σε μια σχεδόν διάφανη κατασκευή.

Το έργο βρίσκεται κοντά στο χωριό Borgloon, στην επαρχία του Λιμβούργου, και δημιουργήθηκε το 2011 από το βελγικό αρχιτεκτονικό δίδυμο Gijs Van Vaerenbergh. Οι αρχιτέκτονες Pieterjan Gijs και Arnout Van Vaerenbergh σχεδίασαν μια κατασκευή που δεν προορίζεται για θρησκευτικές τελετές, αλλά για να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης της αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Μια εκκλησία φτιαγμένη από 100 στρώσεις χάλυβα

Η κατασκευή έχει ύψος περίπου 10 μέτρα και αποτελείται από 100 οριζόντιες στρώσεις χαλύβδινων πλακών, οι οποίες σχηματίζουν το περίγραμμα μιας μικρής τοπικής εκκλησίας. Το συνολικό βάρος της φτάνει τους 30 τόνους, ενώ περίπου 2.000 μεταλλικοί σύνδεσμοι συγκρατούν τις επιμέρους στρώσεις στις σωστές αποστάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς η εκκλησία διατηρεί τη γνώριμη σιλουέτα της, με το κωδωνοστάσιο και τα ανοίγματά της, χωρίς να διαθέτει τους συμπαγείς τοίχους ενός συνηθισμένου κτιρίου.

Ανάμεσα στις μεταλλικές γραμμές διακρίνονται τα χωράφια, τα δέντρα και οι απαλές καμπύλες της βελγικής υπαίθρου, ενώ η οξειδωμένη επιφάνεια του χάλυβα, με τις χαρακτηριστικές καστανοκόκκινες αποχρώσεις της, δημιουργεί παράλληλα μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το πράσινο τοπίο.

Ένα έργο τέχνης που αλλάζει ανάλογα με την οπτική γωνία

Η ιδιαιτερότητα του Reading Between the Lines αποκαλύπτεται κυρίως καθώς ο επισκέπτης κινείται γύρω του. Από ορισμένα σημεία, οι μεταλλικές στρώσεις ενώνονται οπτικά και σχηματίζουν μια σχεδόν συμπαγή εκκλησία. Από άλλα, το κτίριο μοιάζει να διαλύεται μέσα στο περιβάλλον, αφήνοντας να κυριαρχήσει η θέα της κοιλάδας. Στο εσωτερικό, οι οριζόντιες γραμμές δημιουργούν ένα παιχνίδι γεωμετρίας, πλαισιώνοντας διαφορετικά τμήματα του τοπίου σαν να πρόκειται για ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

Η ιδέα συνδέεται και με την ιστορία της περιοχής, όπου πολλές εκκλησίες αποτελούν αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλέον για τον αρχικό τους σκοπό. Το έργο δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει έναν χώρο λατρείας, αλλά να επανεξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, τη δημόσια τέχνη και το φυσικό περιβάλλον.

Μια διαφορετική στάση στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο

Η επίσκεψη στο έργο μπορεί να συνδυαστεί με έναν περίπατο ή ποδηλατική διαδρομή στην περιοχή του Borgloon, που είναι γνωστή για τους οπωρώνες και το αγροτικό τοπίο της.

Η πρόσβαση στην εγκατάσταση είναι δωρεάν και γίνεται με τα πόδια ή με ποδήλατο, καθώς δεν βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δρόμο όπου μπορεί να φτάσει κανείς με αυτοκίνητο.