Δεν είναι απαραίτητο ένας προορισμός να διαθέτει διάσημα αξιοθέατα ή εντυπωσιακά τοπία για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών. Μερικές φορές, αρκεί μια παράξενη ιστορία, ένας τοπικός θρύλος ή ένα ασυνήθιστο παρελθόν.

Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το lore-tripping, μια ταξιδιωτική τάση που στρέφει το ενδιαφέρον σε μικρές πόλεις και λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με βασικό κίνητρο τις ιστορίες που τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Ο όρος αναδείχθηκε μέσα από τις ταξιδιωτικές τάσεις του 2026, με την Airbnb να τον χρησιμοποιεί για να περιγράψει την αυξανόμενη έλξη προς μέρη που προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια όμορφη φωτογραφία.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας στις ΗΠΑ, το 90% των ερωτηθέντων της Gen Z δήλωσε ότι βρίσκει ελκυστικές τις μικρές πόλεις και τους λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς για φθινοπωρινές αποδράσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Point Pleasant στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου γεννήθηκε ο θρύλος του Mothman, ενός μυστηριώδους φτερωτού πλάσματος που φέρεται να εμφανίστηκε στην περιοχή τη δεκαετία του 1960. Η ιστορία έχει αποκτήσει τη δική της τουριστική διάσταση, με μουσείο, άγαλμα και ετήσιο φεστιβάλ αφιερωμένο στον θρυλικό επισκέπτη.

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί το Leavenworth στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Η πρώην κωμόπολη υλοτομίας μεταμορφώθηκε σε έναν οικισμό με βαυαρική αρχιτεκτονική, παραδοσιακά καταστήματα και εκδηλώσεις εμπνευσμένες από τη γερμανική κουλτούρα. Η ίδια η αλλαγή της ταυτότητάς της αποτελεί μέρος της ιστορίας που προσελκύει επισκέπτες.

Το lore-tripping συνδέεται και με την αναζήτηση πιο προσιτών ταξιδιών

Οι μικρότεροι προορισμοί μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες, επαφή με την τοπική κουλτούρα και την αίσθηση της ανακάλυψης, χωρίς απαραίτητα το κόστος ενός δημοφιλούς τουριστικού κέντρου.

Σε μια εποχή όπου πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, η ιστορία ενός τόπου γίνεται μέρος της ίδιας της διαδρομής. Και το αναμνηστικό που επιστρέφει μαζί τους δεν είναι μόνο μια φωτογραφία, αλλά μια ιστορία που αξίζει να αφηγηθούν.