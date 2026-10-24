Στις πλαγιές του όρους Χελιδόνα, σε υψόμετρο περίπου 960 μέτρων, τα Φιδάκια Ευρυτανίας ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τη θέα προς τη λίμνη Κρεμαστών.

Περίπου 25 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, το μικρό χωριό διατηρεί έναν ήρεμο χαρακτήρα, μακριά από τους έντονους ρυθμούς των δημοφιλών ορεινών προορισμών. Η διαδρομή προς αυτό περνά μέσα από δασωμένες πλαγιές και ακολουθεί έναν δρόμο με διαδοχικές στροφές, προετοιμάζοντας τον επισκέπτη για το τοπίο που θα αντικρίσει.

Η πρώτη γνωριμία με τον οικισμό γίνεται μέσα από τα πέτρινα σπίτια με τις κεραμοσκεπές και τα στενά καλντερίμια που οδηγούν στην κεντρική πλατεία. Τα Φιδάκια έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και προσφέρονται για περιήγηση με τα πόδια, μέσα από τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά καλντερίμια τους, σε ένα σκηνικό που διατηρεί την αυθεντικότητα και την ηρεμία του χωριού.

Στο κέντρο δεσπόζει ο ναός της Γέννησης της Θεοτόκου, γνωστός για το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του. Μικροί ξενώνες και ταβέρνες συμπληρώνουν την εικόνα ενός χωριού που προσφέρεται για αργές βόλτες και στάσεις χωρίς βιασύνη.

Η πανοραμική θέα στη λίμνη Κρεμαστών

Το μεγάλο πλεονέκτημα του χωριού, ωστόσο, βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό. Στη θέση Τσαγκαράλωνα, ένα σημείο θέας πάνω από τη λίμνη Κρεμαστών, ο ορίζοντας ανοίγει προς τα νερά, τις δασωμένες πλαγιές και τις ορεινές γραμμές της περιοχής.

Η τεχνητή λίμνη δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος στον Αχελώο και άλλαξε σημαντικά τη γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής, καλύπτοντας παλιούς οικισμούς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Από ψηλά, οι δαντελωτές ακτές της μοιάζουν να εισχωρούν ανάμεσα στα βουνά.

Η ιστορία του χωριού παραμένει σε ορισμένα σημεία ανοιχτή σε ερμηνείες. Κοντά στον οικισμό, στη θέση Καστρί, έχουν εντοπιστεί ίχνη αρχαίας κατοίκησης και οχυρωματικών καταλοίπων. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στην περιοχή μπορεί να βρισκόταν η αρχαία Οιχαλία, ωστόσο η ταύτιση δεν θεωρείται βέβαιη.

Μια επίσκεψη στα Φιδάκια μπορεί να συνδυαστεί με περιήγηση στο Καρπενήσι και εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας. Με την πέτρινη αρχιτεκτονική, το ορεινό τοπίο και την όμορφη θέα, το χωριό αποτελεί ιδανική επιλογή για μια φθινοπωρινή απόδραση στην καρδιά της ελληνικής φύσης.