Στην καρδιά του Ζαγορίου, εκεί όπου οι απότομες βραχώδεις πλαγιές συναντούν την πυκνή βλάστηση της Ηπείρου, ένα πέτρινο γεφύρι στέκει πάνω από το ρέμα Βικάκι, θυμίζοντας την εποχή που οι διαδρομές ανάμεσα στα χωριά περνούσαν μέσα από δύσβατες χαράδρες.

Το γεφύρι Κόκκορη, γνωστό και ως γεφύρι του Νούτσου, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα της παραδοσιακής ηπειρώτικης γεφυροποιίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα του Κεντρικού Ζαγορίου.

Η μονότοξη πέτρινη κατασκευή βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Κουκούλι, Δίλοφο και Κήποι, σε ένα σημείο όπου το φυσικό ανάγλυφο στενεύει και οι απόκρημνες πλευρές της χαράδρας δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η θέση του δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς για αιώνες, το γεφύρι εξυπηρετούσε την επικοινωνία των γύρω χωριών με τα Ιωάννινα, αποτελώντας σημαντικό πέρασμα για ανθρώπους, ζώα και εμπορεύματα.

Η ιστορία πίσω από τις δύο ονομασίες

Η κατασκευή του τοποθετείται συνήθως στο 1750 και αποδίδεται στον Νούτσο Κοντοδήμο, προεστό του Βραδέτου, ο οποίος χρηματοδότησε την ανέγερσή του. Ωστόσο, οι ιστορικές πηγές δεν συμφωνούν απόλυτα ως προς τη χρονολογία και τον χορηγό.

Ο Ηπειρώτης λόγιος Ιωάννης Λαμπρίδης αναφέρει και τον Νούτσο Καραμεσίνη, από το Καπέσοβο, σε σχέση με την κατασκευή του το 1768.

Η ονομασία Κόκκορη επικράτησε αργότερα και συνδέεται με τον Γρηγόρη Κόκκορο, ιδιοκτήτη γειτονικού μύλου, ο οποίος συνέβαλε οικονομικά στην επισκευή του γεφυριού το 1910, όταν αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές. Το έργο συντηρήθηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους, ώστε να διατηρηθεί η ιστορική του μορφή.

Ένα μνημείο δεμένο με το τοπίο της Ηπείρου

Η επίσκεψη στο γεφύρι προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσει κανείς από κοντά την τεχνική των παλιών μαστόρων της πέτρας, οι οποίοι κατασκεύαζαν ανθεκτικές γέφυρες με υλικά της περιοχής, προσαρμόζοντας το έργο τους στις ιδιαιτερότητες του εδάφους.

Σε μικρή απόσταση βρίσκονται τα παραδοσιακά χωριά του Ζαγορίου, με τα πέτρινα σπίτια, τα καλντερίμια και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους. Έτσι, το γεφύρι Κόκκορη γίνεται μια φυσική αφετηρία για την εξερεύνηση της περιοχής, όπου η πολιτιστική κληρονομιά και το ορεινό τοπίο συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό.