Στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, υπάρχει ένα χωριό που ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή θέση του πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο.

Το Castellfollit de la Roca είναι χτισμένο στην κορυφή ενός σχηματισμού βασάλτη, με ύψος που ξεπερνά τα 50 μέτρα και μήκος σχεδόν ένα χιλιόμετρο, προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της περιοχής La Garrotxa.

Η εικόνα των σπιτιών που μοιάζουν να κρέμονται πάνω από τον γκρεμό δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό ανάγλυφο, αλλά μιας γεωλογικής διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Πώς δημιουργήθηκε ο εντυπωσιακός βράχος

Ο σχηματισμός πάνω στον οποίο βρίσκεται το Castellfollit de la Roca δημιουργήθηκε από δύο διαδοχικές ροές λάβας, οι οποίες προήλθαν από ηφαιστειακές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Η παλαιότερη χρονολογείται πριν από περίπου 217.000 χρόνια, ενώ η δεύτερη πριν από περίπου 192.000 χρόνια.

Όταν η λάβα ψύχθηκε και στερεοποιήθηκε, σχηματίστηκε ο βασάλτης, ένα ιδιαίτερα σκληρό ηφαιστειακό πέτρωμα. Στη συνέχεια, η διάβρωση από τους ποταμούς Fluvià και Toronell διαμόρφωσε σταδιακά τον απόκρημνο βράχο που είναι σήμερα ορατός.

Ένας μεσαιωνικός οικισμός στην άκρη του γκρεμού

Η ιστορία του χωριού ανάγεται στον Μεσαίωνα, ενώ υπάρχουν γραπτές αναφορές στον οικισμό ήδη από το 1096. Η παλιά συνοικία διατηρεί στενά δρομάκια, μικρές πλατείες και πέτρινα σπίτια, πολλά από τα οποία είναι κατασκευασμένα από ηφαιστειακή πέτρα.

Στην άκρη του βράχου βρίσκεται η πλατεία-παρατηρητήριο Josep Pla, από όπου η θέα προς το φυσικό τοπίο αναδεικνύει τη μοναδική θέση του οικισμού. Ξεχωρίζει, επίσης, η εκκλησία Sant Salvador, η οποία αναφέρεται σε ιστορικές πηγές ήδη από τον 13ο αιώνα.

Το Castellfollit de la Roca βρίσκεται κοντά στο Φυσικό Πάρκο της Ηφαιστειακής Ζώνης της Garrotxa, μια προστατευόμενη περιοχή γνωστή για τα ηφαιστειακά τοπία της.

Ο συνδυασμός γεωλογικού ενδιαφέροντος, μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και εντυπωσιακής θέας καθιστά το μικρό χωριό έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν λιγότερο συνηθισμένες διαδρομές στην Ισπανία.