Στη νότια πλευρά της Καστοριάς, εκεί όπου τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια συναντούν παλιά αρχοντικά και ιστορικούς ναούς, βρίσκεται το Ντολτσό, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδοσιακές συνοικίες της πόλης.

Μια βόλτα στα καλντερίμια του αποκαλύπτει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Καστοριάς και φέρνει στο προσκήνιο την εποχή κατά την οποία η πόλη γνώρισε σημαντική οικονομική και εμπορική ανάπτυξη.

Τα μακεδονίτικα αρχοντικά που αφηγούνται την ιστορία της πόλης

Το Ντολτσό, μαζί με το Απόζαρι, συγκεντρώνει πολλά από τα σημαντικότερα παραδοσιακά αρχοντικά της Καστοριάς. Αρκετά από αυτά χτίστηκαν κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα, όταν η επεξεργασία και το εμπόριο της γούνας συνέβαλαν στην οικονομική άνθηση της πόλης.

Οι εύπορες οικογένειες της εποχής αποτύπωσαν την κοινωνική τους θέση στις μεγάλες κατοικίες που οικοδόμησαν, αφήνοντας πίσω τους πολύτιμα δείγματα της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής.

Τα κτίρια ξεχωρίζουν για τις λιθόκτιστες βάσεις τους, τους ξύλινους ορόφους και τα σαχνισιά, δηλαδή τους κλειστούς εξώστες (μπαλκόνια) που προεξέχουν από τις προσόψεις.

Εσωτερικά, οι κατοικίες διέθεταν αυλές, μεγάλες αίθουσες υποδοχής και δωμάτια διαμονής, στοιχεία που φανερώνουν τον τρόπο ζωής των εύπορων Καστοριανών περασμένων αιώνων.

Η πλατεία Αδελφών Εμμανουήλ και τα γραφικά καλντερίμια

Σημείο αναφοράς της συνοικίας είναι η πλατεία Ντολτσό, γνωστή και ως πλατεία Αδελφών Εμμανουήλ. Αποτελούσε άλλοτε σημαντικό κέντρο της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της παλιάς Καστοριάς και σήμερα προσφέρεται για μια στάση κατά την περιήγηση στα στενά της γειτονιάς.

Περπατώντας στα καλντερίμια, ο επισκέπτης συναντά παλιές κατοικίες, μικρές αυλές και εκκλησίες που συμπληρώνουν την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής. Η αρχιτεκτονική ποικιλία και οι διαφορετικές εικόνες που αποκαλύπτονται σε κάθε στροφή κάνουν το Ντολτσό ιδανικό για όσους θέλουν να γνωρίσουν την Καστοριά πέρα από τη διάσημη λίμνη της.

Μια βόλτα στην παλιά Καστοριά

Η περιήγηση στο Ντολτσό μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη σε μουσεία που στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια, καθώς και με βόλτα προς τις παραλίμνιες διαδρομές της πόλης.

Ανάμεσα στα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς, το οποίο στεγάζεται στο αρχοντικό Νεράντζη- Αϊβάζη και παρουσιάζει όψεις της καθημερινής ζωής σε ένα παραδοσιακό καστοριανό σπίτι.

Το Ντολτσό δεν είναι απλώς μια όμορφη γειτονιά, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Καστοριάς. Τα αρχοντικά, τα λιθόστρωτα δρομάκια και οι μικρές πλατείες διατηρούν την ιδιαίτερη ταυτότητά του και προσφέρουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να ανακαλύψει μια διαφορετική, πιο ήσυχη και αυθεντική πλευρά της πόλης.