Όποιος τη γνωρίζει από κοντά, την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Ο λόγος για τη Γάνδη, η οποία είναι η αδικημένη πόλη του Βελγίου, καθώς συνήθως αδικείται στους τουριστικούς οδηγούς, οι οποίοι την προσπερνούν για χάρη του Μπριζ, αλλά τελικά αποδεικνύεται ο μεγάλος έρωτας κάθε ταξιδιώτη.

Σε αυτό συμβάλλει και η ρομαντική ατμόσφαιρά της που σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Scheldt και Lys, η Γάνδη είναι μεταξύ άλλων, η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Φλαμανδίας και μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου. Οι πανύψηλοι καθεδρικοί ναοί, τα επιβλητικά αναγεννησιακά κτίρια, τα γραφικά κανάλια και τα λιθόστρωτα δρομάκια της αποπνέουν έναν μοναδικό μεσαιωνικό αέρα.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτη (Saint Bavo) σε στυλ ροκοκό με τις σαράντα καμπάνες, ο οποίος είναι γνωστός για τους ανεκτίμητους θησαυρούς τέχνης που φιλοξενεί.

Περιηγηθείτε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο της Γάνδης και προκαλέστε τον εαυτό σας να ανέβει τα 444 σκαλιά έως την κορυφή του Καθεδρικού Ναού για να θαυμάσετε από ψηλά την πόλη.

Το πέτρινο κάστρο Gravesteen χρονολογείται από το 1180 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με όπλα εποχής. Ζήστε από κοντά τη μεσαιωνική αύρα της μέσα από μια ρομαντική βαρκάδα στα κανάλια της ή κάνοντας βόλτα με μια άμαξα.

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