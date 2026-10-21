Στον Κισσό, ένα χωριό της ανατολικής πλευράς του Πηλίου, βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας, ένα ιστορικό μνημείο με αξιόλογο εσωτερικό διάκοσμο. Η εκκλησία χρονολογείται στον 17ο αιώνα και ξεχωρίζει για το ξυλόγλυπτο τέμπλο της και τις τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1802.

Ο Κισσός είναι χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 520 μέτρων και διατηρεί την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική του, με πέτρινα σπίτια, καλντερίμια και πλατεία με πλατάνια.

Η επίσκεψη στο χωριό μπορεί να συνδυαστεί με μια στάση στην Αγία Μαρίνα, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής για όσους ενδιαφέρονται για την εκκλησιαστική τέχνη.

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι τοιχογραφίες

Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική και έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από Ηπειρώτες τεχνίτες και επιχρυσώθηκε το 1793. Η περίτεχνη ξυλογλυπτική και η διακόσμησή του αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του εσωτερικού του ναού.

Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν το 1802 από τον Κωνσταντή Παγώνη, ζωγράφο από τους Χιονιάδες της Ηπείρου. Καλύπτουν τις οροφές και τους θόλους και περιλαμβάνουν σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καθώς και παραστάσεις Αγίων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η απεικόνιση του «Παλαιού των Ημερών», η οποία συνδέεται με το όραμα του προφήτη Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εικονογραφική παράσταση, που προσθέτει ενδιαφέρον στον διάκοσμο του ναού.

Μια στάση στον Κισσό

Η Αγία Μαρίνα προσφέρει έναν συγκεκριμένο λόγο για να επισκεφθεί κανείς τον Κισσό: τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα τέμπλο των αρχών του 18ου αιώνα και τοιχογραφίες που διατηρούνται από το 1802. Η επίσκεψη στον ναό, όμως, μπορεί να ενταχθεί σε μια σύντομη περιήγηση στο χωριό, με τα πέτρινα σπίτια και τα χαρακτηριστικά καλντερίμια του.