Σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, στην περιοχή του Φενεού στην ορεινή Κορινθία, η λίμνη Δόξα ξεχωρίζει για το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκεται σε μια στενή λωρίδα γης μέσα στο νερό.

Το εκκλησάκι είναι το καθολικό της παλιάς Μονής του Αγίου Γεωργίου, γνωστής ως Παλαιομονάστηρο, και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της λίμνης.

Η ιστορία του συνδέεται με τις πλημμύρες που έπλητταν παλαιότερα την πεδιάδα του Φενεού και οδήγησαν τους μοναχούς στην εγκατάλειψη της αρχικής μονής.

Σήμερα, το παλιό εκκλησάκι και η νεότερη τεχνητή λίμνη συνθέτουν ένα τοπίο που συνδυάζει τη θρησκευτική ιστορία με την ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Το Παλαιομονάστηρο και η μεταφορά της μονής

Σύμφωνα με τον Δήμο Σικυωνίων, το Παλαιομονάστηρο θεωρείται το παλαιότερο χριστιανικό θρησκευτικό κτίσμα στο οροπέδιο του Φενεού και χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και αποτελούσε το καθολικό της πρώτης μονής της περιοχής.

Τον 17ο αιώνα, οι πλημμύρες που έπλητταν τον κάμπο ανάγκασαν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν το αρχικό μοναστήρι και να ιδρύσουν νέο σε υψηλότερο σημείο. Η χρονολογία 1693 αναφέρεται στην ιστορία της μεταφοράς της μονής και συνδέεται με επιγραφή στη νέα μονή του Αγίου Γεωργίου, η οποία βρίσκεται πάνω από τη λίμνη.

Από το παλιό μοναστηριακό συγκρότημα διατηρήθηκε το εκκλησάκι, το οποίο είναι σήμερα γνωστό ως Άγιος Φανούριος. Μετά τη δημιουργία της λίμνης, η στενή λωρίδα γης στην οποία βρίσκεται απέκτησε τη σημερινή χαρακτηριστική της μορφή.

Η τεχνητή λίμνη που άλλαξε το τοπίο

Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να υποθέσει κανείς από την εικόνα της, η λίμνη Δόξα δεν είναι φυσική. Δημιουργήθηκε με την κατασκευή χωμάτινου φράγματος στον χείμαρρο Δόξα, με σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1996 και ο ταμιευτήρας γέμισε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1998.

Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις ορεινές πλαγιές της περιοχής και περιβάλλεται από δάση μαύρης πεύκης και ελληνικής ελάτης. Στις όχθες της μπορεί κανείς να περπατήσει και να απολαύσει τη θέα προς το εκκλησάκι, ενώ η επίσκεψη συνδυάζεται εύκολα με τη μετάβαση στη νέα Μονή Αγίου Γεωργίου, περίπου 1,7 χιλιόμετρα μακριά.