Η εποχή αυτή είναι ιδανική για μια απόδραση στην ελληνική φύση, για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να αποφορτιστούμε από την καθημερινότητα. Εξάλλου, οι αποδράσεις αυτές δεν χρειάζονται να έχεις πολλές μέρες άδεια.

Κι ένα διήμερο είναι αρκετό. Η Πελοπόννησος κρύβει ορεινούς παραδείσους που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα και προσφέρονται για μια αυθεντική διήμερη αναζωογόνηση. Αν ψάχνεις τον επόμενο προορισμό για αυτό το Σαββατοκύριακο, ακολουθούν τρία πανέμορφα χωριά, ιδανικά για μια γρήγορη φθινοπωρινή απόδραση.

Δημητσάνα: Η αρχόντισσα της ορεινής Αρκαδίας

Περίπου 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα, η Δημητσάνα ορθώνεται αμφιθεατρικά πάνω από το εντυπωσιακό Φαράγγι του Λούσιου. Είναι το χωριό που καταφέρνει να συνδυάσει την πλούσια ιστορία με μια ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά και τα στενά λιθόστρωτα καλντερίμια της σε προσκαλούν για χαλαρούς περιπάτους με την ομίχλη να αγκαλιάζει τις στέγες. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Μπορείς να ακολουθήσεις τα πεζοπορικά μονοπάτια που οδηγούν στις κρεμασμένες στα βράχια μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου ή να κάνεις μια στάση στο διαδραστικό Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης.

Άγιος Πέτρος: Το αυθεντικό κεφαλοχώρι του Πάρνωνα

Κι αν ο Μαίναλος με τα χωριά του είναι ο πλέον δημοφιλής προορισμός τον χειμώνα, ο Πάρνωνας -το αντίπαλο δέος – κρύβει στην αγκαλιά του, «διαμαντάκια». Ένα από αυτά είναι και ο Άγιος Πέτρος. Χτισμένος στα 950 μέτρα υψόμετρο, αποτελεί ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση.

Το φθινόπωρο εδώ είναι μια πανδαισία χρωμάτων, καθώς το χωριό είναι στεφανωμένο από πυκνά δάση με έλατα και καστανιές που αυτή την εποχή παίρνουν βαθιές χρυσές αποχρώσεις. Η καρδιά του Αγίου Πέτρου χτυπά στην ολοζώντανη πλατεία του με την πέτρινη εκκλησία και τις παραδοσιακές ταβέρνες. Μην παραλείψεις μια σύντομη βόλτα μέχρι το ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής, που βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το χωριό, κρυμμένο μέσα στο ελατόδασος.

Ζαχλωρού: Κινηματογραφικό σκηνικό στο Φαράγγι του Βουραϊκού

Κρυμμένη βαθιά μέσα στο Φαράγγι του Βουραϊκού στην Ορεινή Αχαΐα, η Ζαχλωρού μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από πίνακα ζωγραφικής. Είναι ένας από τους πιο «φωτογενείς» προορισμούς, όπου τα πέτρινα σπίτια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές χάνονται ανάμεσα σε τεράστια πλατάνια και τρεχούμενα νερά.

Το μεγάλο ατού της είναι ο ιστορικός σταθμός του Οδοντωτού σιδηροδρόμου. Το σκηνικό με τις ράγες του τρένου να διασχίζουν το χωριό, στρωμένες με πεσμένα, κατακόκκινα φθινοπωρινά φύλλα, είναι απλά μαγικό και θα γεμίσει το αρχείο σας με μοναδικές φωτογραφίες. Είναι το τέλειο μέρος για να ξεχάσεις το αυτοκίνητο για ένα ολόκληρο διήμερο. Θα περπατήσεις δίπλα στο ποτάμι, θα ακούσεις τον ήχο του νερού και θα απολαύσεις παραδοσιακές συνταγές στις ταβέρνες του.