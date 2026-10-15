Φωλιασμένος στις πλαγιές του όρους Βαρνούντας και σε απόσταση αναπνοής από τις μαγευτικές λίμνες, ο Άγιος Γερμανός αποτελεί το διασημότερο και πιο γραφικό χωριό των Πρεσπών. Με σήμα κατατεθέν την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, τα πέτρινα σοκάκια και τον ομώνυμο βυζαντινό ναό του 11ου αιώνα, ο ιστορικός αυτός οικισμός μαγνητίζει κάθε χρόνο τους ταξιδιώτες που ψάχνουν έναν προορισμό για χαλαρές στιγμές.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού, λοιπόν, είναι η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γερμανού, που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα και αποτελεί ένα μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο. Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε τον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό νερόμυλο, που συναντάται λίγο έξω από το χωριό σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια. Πρόκειται για το μοναδικό από τους 20 που λειτουργούσαν στην περιοχή, ο οποίος έχει αποκατασταθεί πλήρως και αποτελεί ένα από τα δημοφιλή αξιοθέατα το χωριού. Το ισόγειο πέτρινο κτίσμα με την ξύλινη στέγη που δημιουργήθηκε το 1930, έχει κερδίσει βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Στον Άγιο Γερμανό θα βρείτε παραδοσιακά καφενεία και οικογενειακές ταβέρνες, όπου μπορείτε να απολαύσετε τοπικές γεύσεις και την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Η φύση γύρω από το χωριό είναι επιβλητική, με δάση από οξιές και έλατα που δημιουργούν μοναδικές διαδρομές για πεζοπορία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Στάρα με τους μικρούς καταρράκτες, βορειοανατολικά του χωριού. Η θέα από εδώ προς τις λίμνες το καλύτερο φωτογραφικό κλικ που θα αποτυπώσετε κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στο χωριό.

Δείτε τις φωτογραφίες