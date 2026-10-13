Το φθινόπωρο έχει τον δικό του επίγειο παράδεισο στην Πελοπόννησο, και αυτός δεν είναι άλλος από το Πλανητέρο. Μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρυτα, εκεί που οι πηγές του Αροάνιου ποταμού συναντούν ένα υπεραιωνόβιο δάσος από πλατάνια, το σκηνικό μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

Πάνω από το πλατανόδασος βρίσκεται το ομώνυμο χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων, ενώ γύρω από τις πηγές ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γευματίσει στις παραδοσιακές ταβέρνες που φημίζονται για τις πέστροφές τους.

Στα πιο σημαντικά σημεία της περιοχής συγκαταλέγεται και ο παραδοσιακός νερόμυλος, ο οποίος, ανακαινισμένος πια, λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ευρύτερη περιοχή του Πλανητέρου έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. Παράλληλα, το Πλανητέρο αποτελεί την ιδανική βάση για να εξερευνήσετε το κοντινό και διάσημο Σπήλαιο των Λιμνών, κάνοντας την απόδρασή σας μια ολοκληρωμένη φθινοπωρινή εμπειρία

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