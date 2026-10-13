Οι ελληνικές λίμνες αποτελούν τον απόλυτο φθινοπωρινό προορισμό, προσφέροντας ένα κινηματογραφικό σκηνικό που μας καλεί να ρίξουμε τους ρυθμούς, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα βουνού και να χαθούμε στην ηρεμία του τοπίου.

Αν αναζητάς την επόμενη φθινοπωρινή σου απόδραση, συγκεντρώσαμε τέσσερις μαγευτικές λίμνες που αποτελούν την τέλεια αφορμή για ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο.

Λίμνη Δόξα: Το «αλπικό» στολίδι της Πελοποννήσου

Βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία και μοιάζει σαν να ξεπήδησε από τις Άλπεις. Η τεχνητή λίμνη περιβάλλεται από πυκνά δάση βελανιδιάς και πεύκων, τα οποία το φθινόπωρο καθρεφτίζονται στα καταγάλανα νερά της. Στο κέντρο της Δόξας ξεχωρίζει το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο συνδέεται με την ξηρά μέσω μιας στενής λωρίδας γης. Είναι ο ιδανικός προορισμός για πεζοπορία, ποδηλασία ή ένα ρομαντικό φθινοπωρινό πικνίκ.

Extra tip: Ακριβώς πάνω από τη Δόξα βρίσκεται η ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού. Μην παραλείψεις να την επισκεφθείς τόσο για την πανοραμική θέα που προσφέρει στη λίμνη, όσο και για να δοκιμάσεις το φημισμένο, χειροποίητο γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο που φτιάχνουν οι μοναχοί.

Διαμονή & φαγητό: Θα βρεις υπέροχους πέτρινους ξενώνες στα κοντινά χωριά Γκούρα και Φενεός. Για φαγητό, οι παραδοσιακές ταβέρνες της Γκούρας σερβίρουν εξαιρετικά ντόπια κρέατα στη γάστρα και τα περίφημα φασόλια βανίλιες Φενεού.

Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα): Αρχοντική γοητεία και κινηματογραφικά τοπία

Η Λίμνη της Καστοριάς προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό φύσης και αστικών ανέσεων. Ο γύρος της λίμνης, κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων πλατάνων, είναι μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε κάθε επισκέπτη. Το φθινόπωρο, η ομίχλη που απλώνεται πάνω από το νερό τις πρωινές ώρες δημιουργεί μια άκρως μυστηριακή και ρομαντική ατμόσφαιρα, ιδανική για φωτογραφίες.

Extra tip: Κάνε οπωσδήποτε τον «μικρό γύρο» της χερσονήσου με τα πόδια ή με ποδήλατο. Μπορείς, επίσης, να κάνεις θαλάσσιο ποδήλατο, κανό καγιάκ, αλλά και να περιηγηθείς στη μεγάλη της έκταση και τα ειδυλλιακά της τοπία, με το καραβάκι.

Διαμονή & φαγητό: Για την απόλυτη φθινοπωρινή εμπειρία, κλείσε διαμονή σε κάποιο αναπαλαιωμένο αρχοντικό στην παραδοσιακή συνοικία Ντολτσό. Στα ταβερνάκια της πόλης θα δοκιμάσεις «σαρμάδες» (λαχανοντολμάδες), τοπικά κεφτεδάκια με σάλτσα («μακάλο») και φρέσκο γριβάδι (ψάρι της λίμνης).

Λίμνη Παμβώτιδα: Στα μονοπάτια των θρύλων των Ιωαννίνων

Η θρυλική λίμνη των Ιωαννίνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις της Ηπείρου. Μια φθινοπωρινή βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο με τα πεσμένα φύλλα, ή μια σύντομη διαδρομή με το καραβάκι προς το ξακουστό, Νησάκι της Παμβώτιδας, προσφέρει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Η πόλη των Ιωαννίνων σφύζει από ζωή, προσφέροντας εξαιρετικό τοπικό φαγητό και ζεστή φιλοξενία.

Extra tip: Τα καραβάκια για το Νησάκι αναχωρούν καθημερινά από την περιοχή του Μώλου και η διαδρομή διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Εκεί θα περιηγηθείς στα πλακόστρωτα σοκάκια και θα επισκεφθείς το Μουσείο του Αλή Πασά.

Διαμονή & φαγητό: Η καλύτερη επιλογή είναι να μείνεις σε κάποιο boutique ξενοδοχείο μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων, συνδυάζοντας την ιστορική ατμόσφαιρα με τις βόλτες με τα πόδια. Στο θέμα του φαγητού, τα Ιωάννινα φημίζονται για τα βατραχοπόδαρα και το χέλι (στο Νησάκι), αλλά και για τα διάσημα σιροπιαστά τους, με κορυφαίο το «κλωστάρι» (γιαννιώτικος μπακλαβάς).

Λίμνη Πλαστήρα: Η λίμνη των τεσσάρων εποχών

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της χώρας, που δεν γνωρίζει από εποχές. Ωστόσο, το φθινόπωρο η Πλαστήρα είναι στα καλύτερά της. Τα δεκάδες γραφικά χωριά που την περιβάλλουν προσφέρουν παραδοσιακούς ξενώνες με αναμμένα τζάκια. Οι λάτρεις των δραστηριοτήτων μπορούν να δοκιμάσουν hydrobike (υδροποδήλατο) στα ήρεμα νερά της ή ιππασία στις όχθες της, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα του βουνού.

Extra tip: Για να έχεις την καλύτερη πανοραμική θέα των «φιόρδ» της λίμνης, οδήγησε μέχρι το Παρατηρητήριο (κοντά στο χωριό Καστανιά). Επίσης, αν θέλεις να νοικιάσεις υδροποδήλατα ή canoe-kayak, η βάση των περισσότερων δραστηριοτήτων βρίσκεται στα Καλύβια Πεζούλας.

Διαμονή & φαγητό: Το Νεοχώρι είναι το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό με την ωραιότερη θέα στη λίμνη. Στις τοπικές ταβέρνες επιβάλλεται να δοκιμάσεις αυθεντικό θεσσαλικό πλαστό (χορτόπιτα με καλαμποκάλευρο), αγριογούρουνο κοκκινιστό και ντόπιο τσίπουρο.