Το Κάλγκαρι στον Καναδά δεν βρίσκεται τυχαία σταθερά στις λίστες με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζει κανείς. Είναι από εκείνα τα μέρη που καταφέρνουν να συνδυάζουν τη ζωντάνια μιας μεγάλης, καθαρής και οικονομικά δυνατής μητρόπολης με τους χαλαρούς ρυθμούς της επαρχίας.

Εδώ, η καθημερινότητα κυλάει χωρίς άγχος και να μη συμβαίνει αυτό, αφού κάθε σχεδόν κάθε χρόνο φιγουράρει το Κάλγκαρι συγκεντρώνει υψηλές επιδόσεις σε βασικούς παράγοντες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και η εκπαίδευση. Πρόκειται για την τρίτη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά, απέχει μια ανάσα από τα Βραχώδη Όρη και είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη μητρόπολη, με έντονη -μεταξύ άλλων- πολιτιστική ταυτότητα.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το μουσείο Glenbow και την πινακοθήκη κι εννοείται τον Calgary Tower. Ο εμβληματικός πύργος ύψους 191 μέτρων με το γυάλινο δάπεδό του προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Στα δυτικά της πόλης βρίσκεται το Ιστορικό Χωριό, ένα δημόσιο θεματικό πάρκο αφιερωμένο στη ζωή στην Αλμπέρτα πριν από το 1914.

Τις εντυπώσεις κλέβει η Peace Bridge, η κατακόκκινη, φουτουριστική πεζογέφυρα σχεδιασμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, η οποία ενώνει το κέντρο με την εναλλακτική γειτονιά Kensington και είναι το πιο φωτογραφημένο σημείο της πόλης. Στον ιστορικό πεζόδρομο, Stephen Avenue Walk στο κέντρο με τα διατηρητέα κτήρια του 19ου αιώνα από ψαμμίτη, θα βρείτε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και μπουτίκ της πόλης.

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