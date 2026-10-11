Το φθινόπωρο στο Πήλιο είναι σκέτη μαγεία, με τα χωριά του να «ντύνονται» στα υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα. Και όχι τυχαία, το βουνό των Κενταύρων και οι γραφικοί οικισμοί του, αποτελούν ιδανική επιλογή για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Ανάμεσά τους και η Βυζίτσα, την οποία συχνά αποκαλούν «ζωντανό μουσείο» πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, καθώς τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά με τις χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόλιθο μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό, αφού όλο και περισσότεροι επισκέπτες καταφθάνουν στο χωριό για να θαυμάσουν από κοντά την τόση ομορφιά που το περιβάλλει. Καλά κρυμμένη μέσα στα πλατάνια, η Βυζίτσα ξεχωρίζει με τα ανακαινισμένα αρχοντικά, με τις λιθόχτιστες σκεπαστές κρήνες και τα αμέτρητα καλντερίμια.

Τα περισσότερα από τα εντυπωσιακά παραδοσιακά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ξενώνες, όπου δέχονται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το χωριό είναι κτισμένο σε υψόμετρο 550 μέτρων και βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή, με οξιές και αγριοκαστανιές. Μάλιστα, η Βυζίτσα μοιράζεται το ίδιο τοπίο με τις Μηλιές, το άλλο πανέμορφο χωριό του Πηλίου.

Το χωριό είναι γνωστό και για τη μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία, με τα αιωνόβια πλατάνια και τις γραφικές ταβέρνες και τα παραδοσιακά καφενεία. Μάλιστα, θεωρείται ως μία από τις ομορφότερες πλατείες ορεινών χωριών, σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, η Βυζίτσα φημίζεται και για το ντόπιο κρασί και τσίπουρο της.

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