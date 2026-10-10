Αν η Βουδαπέστη είναι ο δημοφιλής προορισμός της Ουγγαρίας και «βασίλισσα» της χώρας, εκτός από πρωτεύουσά της, το Πετς είναι σίγουρα το κρυμμένο, καλλιτεχνικό της διαμάντι. Το μέρος αυτό, άλλωστε, δε μοιάζει με κανένα άλλο. Έχει μια δική του αύρα, μια ζωντανή φοιτητική κοινότητα και μια ιστορία τόσο βαθιά, που την αισθάνεσαι σε κάθε σου βήμα στα πλακόστρωτα σοκάκια του.

Το Πετς είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και απέχει περίπου δύο ώρες από τη Βουδαπέστη, είτε επιλέξετε τρένο είτε αυτοκίνητο. Η καρδιά της πόλης χτυπά γύρω από το Πανεπιστήμιό της -το παλαιότερο στην Ουγγαρία, με έτος ίδρυσης το 1367- το οποίο της χαρίζει μια φρέσκια, γεμάτη ζωντάνια ατμόσφαιρα. Αν σχεδιάζετε να την επισκεφθείτε, το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη εποχή, καθώς ο καιρός είναι ιδανικός για περπάτημα και οι πλατείες γεμίζουν με τραπεζάκια έξω, προσφέροντας την τέλεια ευκαιρία για χαλάρωση.

Ωστόσο, αυτό που κάνει το Πετς να ξεχωρίζει, είναι η Πολιτιστική Συνοικία Zsolnay. Δεν πρόκειται απλώς για ένα αξιοθέατο, αλλά για μια ολόκληρη «πόλη μέσα στην πόλη». Εδώ βρισκόταν το παλιό εργοστάσιο πορσελάνης της οικογένειας Zsolnay, η οποία τον 19ο αιώνα κατέκτησε τον κόσμο με τις καινοτομίες της στην κεραμική. Η Zsolnay έγινε διάσημη για την τεχνική Eosin, που δίνει στα αντικείμενα μια μοναδική, ιριδίζουσα μεταλλική λάμψη, αλλά και για τα ανθεκτικά κεραμικά Pyrogranite, που κοσμούν τις στέγες των πιο εμβληματικών κτιρίων της Κεντρικής Ευρώπης, όπως το Κοινοβούλιο στη Βουδαπέστη. Σήμερα, ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό πολυχώρο πολιτισμού. Περπατώντας εκεί, θα δείτε στέγες καλυμμένες με τα χαρακτηριστικά πράσινα και κίτρινα πλακίδια που λάμπουν στο φως, γκαλερί τέχνης, καφετέριες, καθώς και το εντυπωσιακό Μαυσωλείο της οικογένειας.

Εκτός όμως από τη συνοικία Zsolnay, υπάρχουν μερικά ακόμα σημεία που δεν πρέπει να χάσετε:

Το Τζαμί του Πασά Γκαζί Κασίμ: Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Széchenyi και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα κτίρια της Ευρώπης. Ήταν χριστιανική εκκλησία, μετατράπηκε σε οθωμανικό τζαμί κατά την τουρκοκρατία και σήμερα λειτουργεί ξανά ως καθολικός ναός, διατηρώντας όμως ανέπαφη την ισλαμική αρχιτεκτονική του, με την ημισέληνο και τον σταυρό να συνυπάρχουν στην οροφή.

Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Széchenyi και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα κτίρια της Ευρώπης. Ήταν χριστιανική εκκλησία, μετατράπηκε σε οθωμανικό τζαμί κατά την τουρκοκρατία και σήμερα λειτουργεί ξανά ως καθολικός ναός, διατηρώντας όμως ανέπαφη την ισλαμική αρχιτεκτονική του, με την ημισέληνο και τον σταυρό να συνυπάρχουν στην οροφή. Το Παλαιοχριστιανικό Νεκροταφείο (Sopianae): Ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Οι υπόγειοι ταφικοί θάλαμοι με τις σπάνιες τοιχογραφίες προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο.

Ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Οι υπόγειοι ταφικοί θάλαμοι με τις σπάνιες τοιχογραφίες προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Τον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου: Με τους τέσσερις επιβλητικούς πύργους του, δεσπόζει στην πόλη και κρύβει ένα εσωτερικό που κόβει την ανάσα με τις χρυσές και μπλε λεπτομέρειές του.

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