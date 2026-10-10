Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, η γνωριμία με τη Σλοβακία αρχίζει και τελειώνει στην Μπρατισλάβα. Ωστόσο, υπάρχει και το Κόσιτσε, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που αξίζει την προσοχή σας. Απαλλαγμένο από τις ορδές του μαζικού τουρισμού, είναι ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις που καταφέρνει να συνδυάσει το βαρύ μεσαιωνικό παρελθόν με μια άκρως εναλλακτική, νεανική ατμόσφαιρα.

Η γνωριμία με το Κόσιτσε ξεκινά από την Hlavná Ulica (Κεντρική Οδός). Πρόκειται για μια εντυπωσιακή λεωφόρο σε σχήμα φακού, που φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά κοσμήματα της Σλοβακίας. Στο κέντρο της δεσπόζει το απόλυτο σήμα κατατεθέν της πόλης: ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Ελισάβετ, ο μεγαλύτερος σε ολόκληρη τη Σλοβακία. Μια ανάβαση στον πύργο του προσφέρει μια συγκλονιστική, πανοραμική θέα των πολύχρωμων παλατιών του 18ου και 19ου αιώνα που στοιχίζονται γύρω του. Λίγα βήματα πιο πέρα, το διάσημο «Σιντριβάνι που Τραγουδάει» προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα νερού, φωτός και μουσικής μπροστά από το επιβλητικό Κρατικό Θέατρο.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο γραφικό, η Hrnčiarska Ulica (το Σοκάκι των Τεχνών) προσφέρει ένα ταξίδι στον χρόνο. Σε αυτόν τον μικρό, πλακόστρωτο δρόμο, παραδοσιακοί τεχνίτες -από σιδηρουργούς και κεραμίστες μέχρι παραδοσιακούς αρτοποιούς- διατηρούν τα εργαστήριά τους, προσφέροντας αυθεντικά χειροποίητα αναμνηστικά.

Γιατί να το επισκεφθείτε;

Το Κόσιτσε είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα low-budget ταξίδι που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις δημοφιλείς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι οικονομικό, απόλυτα ασφαλές, περπατιέται εύκολα μέσα σε ένα διήμερο και προσφέρει μια σπάνια, ανόθευτη αυθεντικότητα.

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