Η Ασία αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου τουρισμού, με την Ιαπωνία να διατηρεί την ισχυρή της θέση, την Ταϊλάνδη να ανανεώνει την ταξιδιωτική της ταυτότητα και την Κίνα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα φετινά Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, αλλά και από την ανάλυση της παγκόσμιας διευθύντριας σύνταξης του περιοδικού, Divia Thani.

Στην 39η διοργάνωση των βραβείων συμμετείχαν σχεδόν 800.000 αναγνώστες, οι οποίοι αξιολόγησαν προορισμούς, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η Ιαπωνία αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία χώρα στον κόσμο στην κατάταξη της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή απήχησή της σε ένα κοινό που αναζητά τόσο μεγάλες πόλεις και γαστρονομικές εμπειρίες, όσο και παραδόσεις που παραμένουν ζωντανές στην καθημερινότητα.

Η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη παραμένουν στο προσκήνιο

Η Ιαπωνία έχει εξελιχθεί σε προορισμό που πολλοί ταξιδιώτες επιθυμούν να επισκεφθούν ξανά, από το Τόκιο και την Οσάκα μέχρι το Κιότο, όπου η πολιτιστική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη ζωή. Η περίοδος ανθοφορίας των κερασιών εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης, χωρίς να είναι η μοναδική αφορμή για ένα ταξίδι στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, η Ταϊλάνδη συνδυάζει διαφορετικές εμπειρίες: τη ζωντανή καθημερινότητα της Μπανγκόκ, τη γαστρονομία του δρόμου, τους ναούς, τις παραλίες και τα καταφύγια ευεξίας. Στην πρωτεύουσα, οι όχθες του ποταμού Τσάο Πράγια αποκτούν νέο ενδιαφέρον, με εστιατόρια, χώρους τέχνης και ανανεωμένα σημεία συνάντησης να συνυπάρχουν με ιστορικά κτίρια και ναούς.

Γιατί η Κίνα μπορεί να απασχολήσει περισσότερο τους ταξιδιώτες το 2027

Η Κίνα είναι ένας από τους προορισμούς που ξεχωρίζει η Divia Thani ως πιθανή μεγάλη ταξιδιωτική ιστορία του 2027. Οι μεγαλουπόλεις, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία και η πολιτιστική κληρονομιά της προσφέρουν πολλές διαφορετικές αφετηρίες για ένα ταξίδι, από τη Σαγκάη μέχρι το Πεκίνο και τις ιστορικές περιοχές της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ινδία ξεχωρίζει για την έντονη πολιτιστική της πολυμορφία, τις παραδόσεις και τις εμπειρίες που προσφέρει σε διαφορετικές περιοχές της.

Για την επικεφαλής του Condé Nast Traveler, ένα κοινό στοιχείο που συνδέει αρκετούς ασιατικούς προορισμούς είναι η φιλοξενία: η φροντίδα του επισκέπτη δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως υπηρεσία, αλλά ως ουσιαστικό κομμάτι της τοπικής κουλτούρας.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί βεβαιότητα για το πού θα ταξιδέψουν περισσότεροι άνθρωποι το 2027, ωστόσο, δείχνει, γιατί η Ασία βρίσκεται ψηλά στη συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού.