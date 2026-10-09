Στις όχθες του ποταμού Drava στη Σλοβενία, βρίσκεται το Πτούι, το μέρος που προτιμούν οι ίδιοι οι Σλοβένοι, αλλά και οι πιο υποψιασμένοι ταξιδιώτες – εκείνοι που αποφεύγουν τον μαζικό τουρισμό και ψάχνουν προορισμούς με χαρακτήρα.

Πρόκειται για την αρχαιότερη καταγεγραμμένη πόλη της χώρας, με την ιστορία του Πτούι ξεκινά από πολύ παλιά. Στη ρωμαϊκή εποχή ονομαζόταν Poetovio και ήταν μια τεράστια στρατιωτική βάση με 40.000 κατοίκους, μέγεθος εντυπωσιακό για τα δεδομένα της εποχής.

Σήμερα, αν περπατήσετε στην κεντρική πλατεία Slovenski trg, θα συναντήσετε το Μνημείο του Ορφέα. Είναι μια μαρμάρινη ρωμαϊκή στήλη 5 μέτρων από τον 2ο αιώνα μ.Χ., η οποία στον Μεσαίωνα απέκτησε μια εντελώς διαφορετική χρήση: εκεί έδεναν και διαπόμπευαν όσους παραβίαζαν τον νόμο. Ακριβώς δίπλα στέκεται ο Πύργος της Πόλης (City Tower) με τον χαρακτηριστικό μπαρόκ τρούλο του. Αν τον παρατηρήσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι έχει ρολόγια μόνο στις τρεις πλευρές του. Η πλευρά που κοιτάζει προς το κάστρο δεν έχει ρολόι, καθώς οι μεσαιωνικοί κάτοικοι αρνήθηκαν να το τοποθετήσουν, θέλοντας να εκδικηθούν τους ευγενείς του κάστρου που δεν βοήθησαν οικονομικά στην κατασκευή του.

Ανηφορίζοντας τα πλακόστρωτα καλντερίμια, θα φτάσετε στο Κάστρο του Πτούι (Ptuj Castle) που στεφανώνει τον λόφο. Από τα τείχη του η θέα προς το ποτάμι και τις κόκκινες στέγες της πόλης είναι μοναδική. Μέσα στο κάστρο λειτουργεί το Περιφερειακό Μουσείο, όπου κρύβεται μια πολύ ιδιαίτερη συλλογή: οι αυθεντικές μάσκες και οι στολές των Kurent. Πρόκειται για τους πρωταγωνιστές του παραδοσιακού καρναβαλιού της πόλης. Κάθε Φεβρουάριο, άντρες ντυμένοι με βαριές προβιές προβάτων, τεράστιες μάσκες και μεγάλα κουδούνια γυρίζουν στους δρόμους για να ξορκίσουν τον χειμώνα. Αυτό το παγανιστικό έθιμο είναι τόσο σημαντικό που έχει ενταχθεί στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Το ταξίδι στο Πτούι ολοκληρώνεται ιδανικά με τις γεύσεις του. Η γύρω περιοχή της Στυρίας φημίζεται για τα εξαιρετικά λευκά κρασιά της. Στο κέντρο της πόλης λειτουργεί το Ptuj Wine Cellar (Ptujska klet), το παλαιότερο οινοποιείο της Σλοβενίας, με τις ρίζες του να φτάνουν στο 1239. Στα υπόγεια κελάρια του φυλάσσεται ένα ιστορικό κειμήλιο: η «Χρυσή Σταφυλή» του 1917, που αποτελεί το παλαιότερο σλοβενικό κρασί σε μπουκάλι.

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