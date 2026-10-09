Κρυμμένο στην αγκαλιά των Καρπαθίων, το Μπρασόβ δεν είναι ένας ακόμη συνηθισμένος προορισμός στην Ευρώπη. Με σήμα κατατεθέν την επιβλητική Μαύρη Εκκλησία, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα πολύχρωμα μπαρόκ κτίρια, αυτή η ζωντανή καστροπολιτεία της Τρανσυλβανίας έχει από άκρη σε άκρη μια γοτθική μυσταγωγία που προκαλεί δέος.

Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως πρόκειται για τα μέρη του Κόμη Δράκουλα, οπότε αυτό το ταξίδι κρύβει… μυστήριο. Και αξίζει να το κάνεις. Το Μπρασόβ βρίσκεται στην καρδιά των Καρπαθίων Ορέων στη Ρουμανία και το σκηνικό που συναντάται σε αυτήν είναι: γοτθικοί πύργοι, μεσαιωνικές πύλες, σοβιετικά τετράγωνα, μπαρόκ κτίρια και εκκλησίες, ενώ τα χαλαρά καφέ πλαισιώνουν την κεντρική πλατεία Piata Sfatului. Από εδώ είναι ορατό το δασωμένο όρος Tampa, που γράφει με τεράστια λευκά γράμματα «Μπρασόβ».

Το κύριο αξιοθέατο της πόλης είναι το περίφημο κάστρο Μπραν στην Τρανσυλβανία, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για το κάστρο του Δράκουλα στο κλασικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, και το οποίο αποτελεί μια εύκολη ημερήσια εκδρομή από το Μπρασόβ. Η μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία της Ρουμανίας υψώνεται θριαμβευτικά πάνω από την παλιά πόλη του Μπρασόβ. Χτισμένη μεταξύ 1385 και 1477, πρόκειται για μία γερμανική λουθηρανική εκκλησία, που πήρε το όνομά της –Μαύρη εκκλησία– από την απανθρακωμένη εμφάνισή της μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά της πόλης το 1689.

Η αποκατάσταση της εκκλησίας διήρκεσε έναν αιώνα. Σήμερα στέκεται 65 μέτρα ψηλά στο ψηλότερο σημείο του καμπαναριού της. Το εξωτερικό της εκκλησίας φέρει σημάδια από γδαρσίματα, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από στρατιώτες που ακόνιζαν τα σπαθιά τους. Το όρος Tampa υψώνεται σε ύψος 940 μέτρων και είναι ορατό γύρω από το Μπρασόβ. Σημείο αναφοράς του η χαρακτηριστική τεράστια πινακίδα με τα λευκά γράμματα σε στυλ Χόλιγουντ που λέει το όνομα της πόλης.

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