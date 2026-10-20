Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές περιοχές της βόρειας Ισπανίας, ένα μικρό χωριό μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από άλλη εποχή.

Το Mogrovejo, στην περιοχή Liebana της Κανταβρίας, βρίσκεται στους πρόποδες του ανατολικού τμήματος των Picos de Europa και διατηρεί σχεδόν ανέπαφο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.

Το χωριό ανήκει στον δήμο Camaleno και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ορεινά χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια, στενά δρομάκια και παλιές αγροτικές κατασκευές συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει άλλη εποχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρος ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, ως ιστορικό σύνολο, από το 1985.

Ο μεσαιωνικός πύργος που δεσπόζει στο χωριό

Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο του Mogrovejo είναι ο Πύργος του Mogrovejo, μια επιβλητική τετράγωνη κατασκευή ύψους περίπου 21 μέτρων. Η ιστορία του ανάγεται στον 13ο αιώνα και συγκεκριμένα τεκμηριώνεται ήδη από το 1284.

Ο πύργος διαθέτει πολεμίστρες, επάλξεις και χαρακτηριστικά παράθυρα και αποτελεί μέρος του ιστορικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια των Mogrovejo.

Γύρω από τον πύργο σώζονται, επίσης, αρχοντικά και παραδοσιακές κατοικίες, ενώ ξεχωρίζει η εκκλησία της Nuestra Senora de la Asuncion, που χρονολογείται στον 17ο αιώνα και διαθέτει μπαρόκ στοιχεία.

Ανάμεσα σε δάση και κορυφές

Η ομορφιά του Mogrovejo, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική του. Η θέση του προσφέρει θέα προς τις εντυπωσιακές κορυφές των Picos de Europa, ενώ από το χωριό ξεκινούν διαδρομές πεζοπορίας μέσα σε δάση και ορεινά τοπία.

Μία από τις προτεινόμενες διαδρομές της περιοχής είναι η «Bajo los Picos», μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων, η οποία ξεκινά από το Mogrovejo και κινείται προς τις παρυφές των ασβεστολιθικών βουνών. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται χαμηλής δυσκολίας και διαρκεί περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά.

Το Mogrovejo είναι ένα από εκείνα τα μικρά χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε αν βρεθείτε στη βόρεια Ισπανία. Η πέτρινη αρχιτεκτονική, ο μεσαιωνικός πύργος και το εντυπωσιακό τοπίο των Picos de Europa δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα ξεχνά κανείς.