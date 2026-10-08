Ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026 ανακήρυξαν την Ελλάδα οι αναγνώστες του φημισμένου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, το οποίο απευθύνεται στις ισχυρότερες αγορές του κόσμου.

Η Ελλάδα άγγιξε το τέλειο στην ψηφοφορία του ιδιαίτερα επιδραστικού περιοδικού, πετυχαίνοντας βαθμολογία 98,14 στα 100 και αφήνοντας πίσω της ανεπτυγμένους προορισμούς όπως την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία αλλά και την Τουρκία.

«Ο έρωτάς μας για την Ελλάδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του, και εσείς, οι αναγνώστες του Condé Nast Traveller, την ανακηρύξατε ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026», σημειώνει χαρακτηριστικά το περιοδικό, εξυμνώντας και προβάλλοντας τη φυσική ομορφιά της χώρας μας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταξιδιωτικό κοινό.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Ελλάδα «προσελκύει αριθμό τουριστών που σπάει κάθε ρεκόρ», χωρίς αυτό να αποθαρρύνει τους ψηφοφόρους που ανέδειξαν τη χώρα μας ως κορυφαίο προορισμό. «Τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας καλούν να επιστρέψουμε σε μερικά από τα αγαπημένα σας νησιά στον κόσμο: τη Σαντορίνη, η τελειότητα της οποίας μοιάζει με καρτ ποστάλ, τη Μύκονο που είναι βουτηγμένη στη μυθολογία και την τεράστια Κρήτη, με την αμπελουργική σκηνή της που αναδύεται και πάλι», σημειώνει το Condé Nast Traveller.

«Ο κατάλογος με τα ονειρεμένα νησιά διευρύνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες εξερευνούν την όχι τόσο προβεβλημένη Πάρο, την χωρίς αυτοκίνητα Ύδρα, τη μυστηριώδη Ίο και την ανεμοδαρμένη Τήνο», συνεχίζει.

Το περιοδικό δεν αρκείται όμως στους νησιωτικούς προορισμούς και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα, συνιστώντας στους αναγνώστες του να την επισκεφθούν.

Το Condé Nast Traveller σημειώνει πως η ιστορική πόλη έχει ξεπεράσει την εποχή της οικονομικής κρίσης επιδεικνύοντας μία «μαχητική, δημιουργική ενέργεια», η οποία έφερε στο προσκήνιο «πρωτοποριακά εστιατόρια, εκθεσιακούς χώρους της αβανγκάρντ και μοδάτα ξενοδοχεία», με αποτέλεσμα η Αθήνα να συγκαταλέγεται «στις απροσδόκητα πιο “cool” πρωτεύουσες της Ευρώπης»