Μοιάζει με μικρή ιταλική πόλη, αλλά βρίσκεται στη Σλοβενία. Η Izola, στις ακτές της Αδριατικής, κερδίζει τον επισκέπτη με τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, τα πολύχρωμα σπίτια, τα στενά δρομάκια και το γραφικό λιμάνι της, προσφέροντας μια διαφορετική πλευρά της χώρας, μακριά από τους πιο γνωστούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η ιστορία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Βενετία, καθώς για αιώνες αποτέλεσε μέρος της Δημοκρατίας της Βενετίας.

Η επιρροή αυτή παραμένει ορατή στην παλιά πόλη, όπου τα κτίρια, οι μικρές πλατείες και τα στενά σοκάκια δημιουργούν ένα σκηνικό που θα μπορούσε εύκολα να βρίσκεται απέναντι, στην ιταλική πλευρά της Αδριατικής.

Στο κέντρο της Izola βρίσκεται το παλιό λιμάνι, σημείο αναφοράς για την πόλη και ιδανικό μέρος για μια χαλαρή βόλτα δίπλα στη θάλασσα.

Τα ψαροκάικα, οι καφετέριες και τα εστιατόρια δίνουν στην περιοχή έναν αυθεντικό, καθημερινό ρυθμό, ενώ το παραλιακό μέτωπο προσφέρεται για περπάτημα και ποδήλατο.

Η Izola είναι, παράλληλα, μια καλή βάση για να γνωρίσετε και άλλες πλευρές της σλοβενικής ακτής. Το Piran, με τη χαρακτηριστική βενετσιάνικη ατμόσφαιρά του, και το Koper βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, ενώ η ιταλική Τεργέστη είναι, επίσης, εύκολα προσβάσιμη.

Αυτό που κάνει την Izola ξεχωριστή είναι ακριβώς η αίσθηση ότι ανακαλύπτετε έναν προορισμό χωρίς την ένταση των πιο διάσημων πόλεων της Αδριατικής. Μια μικρή πόλη με θάλασσα, ιστορία και ιταλικό ταμπεραμέντο, ιδανική για όσους αναζητούν μια διαφορετική ευρωπαϊκή απόδραση.