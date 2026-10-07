Ψάχνετε τον επόμενο προορισμό για μια φθινοπωρινή απόδραση το Σαββατοκύριακο; Μόλις 17 χιλιόμετρα έξω από το Καρπενήσι, το Μεγάλο Χωριό σας περιμένει ντυμένο στα χρώματα της εποχής. Με την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική ανέπαφη και τη φύση γύρω του στα καλύτερά της αυτό το ορεινό στολίδι της Ευρυτανίας είναι ιδανικό για λίγες στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ηρεμίας, ενώ είναι ιδανικός προορισμός και για όσους αγαπούν τις πεζοπορίες σε δασικά μονοπάτια.

Το Μεγάλο Χωριό είναι χτισμένο μέσα σε ένα πυκνό δάσος από έλατα, στις πλαγιές του όρους Καλιακούδα, σε υψόμετρο 720 μέτρων. Αν και δεν είναι μεγάλο, όπως λέει το όνομά του, είναι σίγουρα πανέμορφο και θα ευχαριστηθείτε τις βόλτες σε αυτό. Πέτρινα σπίτια, λίθινα δαιδαλώδη σοκάκια, η κεντρική πλατεία του με τον πλάτανο και την θέα που κόβει την ανάσα προς την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη αλλά και τις κορυφές του όρους Χελιδώνα, θα σας συνεπάρουν, είναι το μόνο σίγουρο.

Διαθέτει και Λαογραφικό Μουσείο με πληθώρα εκθεμάτων εκκλησιαστικών κειμηλίων, λαϊκής τέχνης, τοπικών παραδοσιακών ενδυμασιών και χειροποίητων κεντημάτων, εργαλείων παραδοσιακών επαγγελμάτων κ. α. Το Μεγάλο Χωριό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σας για να εξερευνήσετε και άλλα μέρη και αξιοθέατα της περιοχής.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ιστορική Ιερά Μονή Προυσού με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας, που μοιάζει σαν αετοφωλιά σφηνωμένη σε έναν κατακόρυφο και κάθετο βράχο που κόβει την ανάσα. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσκυνηματικούς προορισμούς της Ελλάδας, ενώ διαθέτει κι ένα μικρό μουσείο στο οποίο μπορείτε να δείτε και την πανοπλία του Καραϊσκάκη.

Κοντά βρίσκεται και το διάσημο φαράγγι Πάντα Βρέχει, το οποίο μπορείτε να χαρείτε καλύτερα αυτή την εποχή. Επίσης, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων συναντάται και το Μικρό Χωριό, εξίσου όμορφο για να το επισκεφτείτε.

Τέλος, αν είστε δραστήριοι τύποι μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές πεζοπορικές εξορμήσεις στην ευρυτανική φύση, αλλά και να κάνετε και άλλα σπορ όπως rafting, κανό καγιάκ και αλεξίπτωτο πλαγιάς.