Για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι, όταν ακούνε για Βοιωτία, σκέφτονται κατευθείαν την κοσμοπολίτικη Αράχωβα ή μια γρήγορη στάση στη Λιβαδειά για σουβλάκι, έτσι για να σπάσει η διαδρομή. Όμως, αυτός ο τόπος κρύβει πολύ περισσότερα και, κυρίως, είναι κάτι βαθύτερο από ένα απλό πέρασμα.

Αυτή την άλλη πλευρά της Βοιωτίας, τη σιωπηλή και βαθιά πνευματική, είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω μέσα από ένα δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού της περιοχής. Με ορμητήριο και βάση μας την ιστορική Θήβα, ξεκινήσαμε μια διαδρομή γεμάτη κατάνυξη, ανακαλύπτοντας ναούς και μοναστήρια που μοιάζουν με κρυμμένα κάστρα και συνθέτουν τον ανεκτίμητο πολιτιστικό πλούτο της βυζαντινής Ρούμελης.

Το οδοιπορικό μας ξετυλίχθηκε μέσα από τέσσερις σπουδαίους σταθμούς: την εμβληματική Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, τη γεμάτη γαλήνη Ιερά Μονή Μακαριώτισσας, τον ιστορικό Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά και τη μεγαλοπρεπή Μεγάλη Παναγία Θηβών.

Ιερά Μονή Οσίου Λουκά: Η «Αγιά Σοφιά» της Ρούμελης

Ο πρώτος σταθμός του οδοιπορικού μάς έφερε αντιμέτωπους με ένα δέος που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Φωλιασμένη σε γραφική πλαγιά στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα, κοντά στο αρχαίο Στείρι, η Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη δεν είναι απλώς ένας τόπος λατρείας. Είναι ένα ζωντανό πνευματικό κάστρο και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, γεγονός που δικαιώνει απόλυτα την ένταξή του στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1990, μαζί με τις Μονές Δαφνίου και Νέας Μονής Χίου.

Περνώντας την πύλη του σύνθετου μοναστηριακού συγκροτήματος, ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Εδώ, η αρχιτεκτονική συναντά την απόλυτη κατάνυξη μέσα από δύο εντυπωσιακούς ναούς:

Ο Ναός της Παναγίας: Ένα κομψοτέχνημα του 10ου αιώνα, που καθηλώνει με τη χαρακτηριστική πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία του.

Το επιβλητικό Καθολικό: Ένα εμβληματικό οκταγωνικό μνημείο του 11ου αιώνα, γνωστό και ως η «Αγιά Σοφιά της Ρούμελης», που στεγάζει τη διάσημη ψηφιδωτή διακόσμησή του.

Καθώς σταθήκαμε κάτω από τον επιβλητικό τρούλο του Καθολικού, το λιγοστό φως των κεριών δημιουργούσε την αίσθηση μιας μυσταγωγικής ατμόσφαιρας, όπου η υψηλή τέχνη συναντά τη βαθιά πίστη. Η μοναδική ψηφιδωτή διακόσμηση του ναού διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο τμήμα της, αποτελώντας ένα κορυφαίο δείγμα της μεσοβυζαντινής περιόδου. Στο εσωτερικό του ναού φυλάσσεται με ευλάβεια το Ιερό Λείψανο του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, το οποίο επέστρεψε «σπίτι του» το 1986 από τη Βενετία, ύστερα από αιώνες μακρινής περιπλάνησης.

Κατεβαίνοντας τα πέτρινα σκαλοπάτια για την Κρύπτη, κάτω ακριβώς από το Καθολικό, η σιωπή γίνεται ακόμα πιο βαθιά. Εκεί βρίσκεται ο αρχικός τάφος του Οσίου, ένας χώρος γεμάτος ιστορικές νωπογραφίες που σε μεταφέρει απευθείας στην απαρχή της μοναστικής ζωής της περιοχής. Αυτό που κάνει τον Όσιο Λουκά να ξεχωρίζει από ένα απλό ιστορικό αξιοθέατο είναι η ζωντανή του ψυχή. Το μοναστήρι παραμένει ένας ενεργός πνευματικός φάρος.

Είχαμε την τιμή να ξεναγηθούμε και να συνομιλήσουμε με τον Ηγούμενο της Μονής, τον Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Παυλίδη, ο οποίος με τη μειλίχια παρουσία του καθοδηγεί τη Μονή που παραμένει μέχρι σήμερα ενεργός τόπος λατρείας και ζωντανής μοναστικής παράδοση.

Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης: Από την κατάνυξη στην παραγωγή

Ο επόμενος σταθμός του οδοιπορικού, μας επεφύλασσε μια ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη. Η επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης στη Δομβραίνα, ένα από τα σημαντικά μοναστικά κέντρα της περιοχής, με μακραίωνη παρουσία και ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία και την πνευματική ζωή της Βοιωτίας, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Από αυτές που τις κουβαλάς μέσα σου, που φεύγοντας νιώθεις πλήρης.

Η Μονή διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στους αγώνες του ελληνικού λαού και συνδέθηκε με την Επανάσταση του 1821 και τη δράση του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη μάχη της Δομβραίνας. Καθώς περπατάς στους φροντισμένους χώρους της -που γνώρισαν σημαντικές ανακαινίσεις το 1609 και το 1802- νιώθεις το βάρος αυτής της κληρονομιάς. Σήμερα, μετά την επανίδρυσή της το 1992, η Μονή λειτουργεί ως ένα οργανωμένο, ζωντανό κοινόβιο με 21 μοναχούς.

Υπό την ηγουμενία του Αρχιμανδρίτη Θεοδοσίου Δαμόπουλου, ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ζωή της Μονής, κατέχει η παραγωγική δραστηριότητα της αδελφότητας. Οι Πατέρες ασχολήθηκαν από νωρίς με την κτηνοτροφία και την τυροκομία, ξεκινώντας με την εκτροφή αιγοπροβάτων και επεκτείνοντας στη συνέχεια τη δραστηριότητά τους στην αγελαδοτροφία και την παραγωγή φρέσκου γάλακτος και στραγγιστού γιαουρτιού με την παραδοσιακή μέθοδο της τσαντίλας.

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγική δραστηριότητα έχει μεταφερθεί σε νέο τυροκομείο εντός του χώρου της Μονής. Τα έσοδα από την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών της Μονής και στη συνέχιση της καθημερινής της λειτουργίας. Φεύγοντας, κρατάς μαζί σου όχι μόνο την ηρεμία του τοπίου, αλλά και τον θαυμασμό για την εργατικότητα αυτών των ανθρώπων.

Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Ευαγγελιστή Λουκά: Στην αγκαλιά της ιστορικής Θήβας

Η τελευταία ημέρα του οδοιπορικού είχε ως πρώτο σταθμό ένα μνημείο-σύμβολο για τη Θήβα. Ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Ευαγγελιστή Λουκά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ταυτότητα της περιοχής, καθώς η εκκλησιαστική παράδοση θέλει τον Ευαγγελιστή να ζει, να διδάσκει και να αναπαύεται στη βοιωτική γη.

Στο εσωτερικό του ναού διατηρείται η ρωμαϊκή μαρμάρινη λάρνακα του 2ου αιώνα μ.Χ., που συνδέεται με την ταφή του Ευαγγελιστή. Το ιερό λείψανο του Ευαγγελιστή μεταφέρθηκε από τη Θήβα στην Κωνσταντινούπολη το 357 μ.Χ., ενώ μετά την πάροδο των αιώνων βρέθηκε στην Ιταλία. Έπειτα από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής Εκκλησίας και του Δήμου Θηβαίων, τμήμα των ιερών λειψάνων επέστρεψε στη Θήβα στις 17 Σεπτεμβρίου 2000 και τοποθετήθηκε και πάλι στη λάρνακα.

Ο σημερινός ναός αποτελεί συνέχεια μιας μακράς λατρευτικής παράδοσης στον χώρο και έχει υποστεί διαδοχικές καταστροφές και επισκευές. Στην τοιχοποιία του διακρίνονται αρχαία και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη. Στον αύλειο χώρο βρίσκεται το παλαιό νεκροταφείο της πόλης, με αξιόλογα ταφικά μνημεία του 19ου και 20ού αιώνα, έργα γλυπτών της εποχής, μεταξύ των οποίων οι Μαρμαρινός, Σκαλκότος και Απέργης.

Τα μνημεία διατηρούνται στον χώρο και μετά την κατάργηση του νεκροταφείου, αποτελώντας μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Θήβας, ενώ το προσκύνημα παραμένει ενεργό έως σήμερα, υπό την ευθύνη του Προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού, π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου – «Μεγάλη» Παναγία: Εκεί όπου η Αρχαία Θήβα συναντά το Βυζάντιο

Στη δυτική πλευρά του ιστορικού κέντρου της Θήβας βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, γνωστός ως «Μεγάλη» Παναγία, ένα από τα ιστορικά προσκυνήματα της πόλης. Ο σημερινός ναός, που εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 1867 για να αντικαταστήσει το παλαιότερο κτίσμα που ισοπεδώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1853, κουβαλά μια σπουδαία καλλιτεχνική υπογραφή. Είναι έργο του σπουδαίου Τηνίου αρχιτέκτονα Ιωάννη Φιλιππότη.

Καθώς πλησιάζεις, ο ναός μοιάζει με μια ανοιχτή σελίδα της τοπικής ιστορίας και ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η αρχαιότητα συνάντησε τον χριστιανισμό. Έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από αρχαίους λίθους και ενεπίγραφες πλάκες της αρχαίας πόλης, ενώ στις εξωτερικές του όψεις έχουν ενσωματωθεί με μοναδικό τρόπο παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική είσοδος, όπου δεσπόζει μαρμάρινο αντίγραφο της «Μεγάλης» Παναγίας, έργο του Δημητρίου Φιλιππότη, ενώ δεξιά και αριστερά διακρίνονται αρχαίο βοιωτικός κάνθαρος και παλαιοχριστιανικός σταυρός.

Περνώντας το κατώφλι, η ατμόσφαιρα αλλάζει. Στο επίκεντρο του προσκυνήματος δεσπόζει η θαυματουργή εικόνα της «Μεγάλης» Παναγίας, η οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αποτελεί έργο του ίδιου του Ευαγγελιστή Λουκά, συνδέοντας έτσι μοναδικά αυτόν τον σταθμό με τον προηγούμενο ναό που επισκεφθήκαμε στην πόλη.

Ο ναός, που τιμά παράλληλα τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, φυλάσσει με ευλάβεια πολύτιμα ιερά λείψανα και σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια. Εδώ, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για το πλούσιο έργο της ενορίας από τον εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Ν. Τουλουμάκο (Αρχιερατικό Επίτροπο Επαρχίας Θηβών), ο οποίος μας μετέφερε τον παλμό μιας ζωντανής κοινότητας που διατηρεί αναλλοίωτη την πνευματική κληρονομιά της Θήβας στο πέρασμα των αιώνων.

Σε όλη τη διάρκεια του οδοιπορικού είχαμε δίπλα μας τους ανθρώπους της Περιφέρειας, καθώς και των δήμων της περιοχής, με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, Φανή Παπαθωμά, αποτιμώντας το ταξίδι και τους στόχους της Περιφέρειας, να αναφέρει:

«Η Βοιωτία διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο δίκτυο θρησκευτικών τοπόσημων, ιστορικών και σημαντικών μοναστηριών, ναών και προσκυνηματικών διαδρομών. Μέσα από τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει να αναδείξει και να προβάλλει αυτόν τον θρησκευτικό πλούτο και να ενισχύσει τον προσκυνηματικό τουρισμό. Από τον Όσιο Λουκά και τη Μακαριώτισσα έως τον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά και τη Μεγάλη Παναγία, αναδεικνύουμε τόπους που συνεχίζουν να μιλούν για τη Βοιωτία, την ιστορία και την παράδοσή της. Ένα ταξίδι στη θρησκεία, στον πολιτισμό και την ιστορία, που συμπληρώνεται από τους ανθρώπους και τις γεύσεις του τόπου και αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα της Στερεάς Ελλάδας.»