Για να είμαστε ειλικρινείς, όταν σκεφτόμαστε τις ακτές της Βραζιλίας, το μυαλό μας ταξιδεύει αυτόματα σε χρυσές αμμουδιές, ρυθμούς σάμπα, κοκτέιλ, και γενικά μέρη που θα θέλαμε να ταξιδέψουμε και στην πραγματικότητα και όχι μόνο νοερά.

Ωστόσο, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από τις κοσμοπολίτικες ακτές του Σάο Πάολο, κρύβεται ένα μέρος που προκαλεί τρόμο. Ένα μέρος απαγορευμένο που δεν πατάει άνθρωπος. Είναι η Ilha da Queimada Grande, παγκοσμίως γνωστή ως το «Νησί των Φιδιών», και ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον πλανήτη. Σε αυτόν τον απομονωμένο βράχο των 430 στρεμμάτων, η φύση έχει θέσει τους δικούς της, απόλυτους κανόνες, απαγορεύοντας την ανθρώπινη παρουσία ενώ οι μόνιμοι κάτοικοί του, όπως λέει και το όνομα, είναι επικίνδυνα, δηλητηριώδη φίδια.

Για την ακρίβεια, το νησί φιλοξενεί χιλιάδες εξαιρετικά δηλητηριώδη φίδια golden lancehead, ένα είδος οχιάς, το δηλητήριο της οποίας μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο μέσα σε μία ώρα. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στο νησί απαγορεύεται.

Το Νησί των Φιδιών είναι σήμερα ακατοίκητο, αλλά υπήρξαν άνθρωποι που ζούσαν εκεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, όταν – σύμφωνα με τον θρύλο – ο τοπικός φαροφύλακας και η οικογένειά του σκοτώθηκαν από οχιές που γλίστρησαν μέσα από τα παράθυρα. Υπάρχει κι ένας δεύτερος θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο, τα φίδια αρχικά μεταφέρθηκαν στο νησί από πειρατές, οι οποίοι ήθελαν να προστατέψουν έναν κρυμμένο θησαυρό.

Η αλήθεια πίσω από τον μύθο

Αν και οι θρύλοι με τους αιμοδιψείς πειρατές ακούγονται συναρπαστικοί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, καθώς η εποχή των παγετώνων έφτανε στο τέλος της, η ραγδαία άνοδος της στάθμης των ωκεανών απομόνωσε αυτό το ορεινό κομμάτι γης από την ηπειρωτική Βραζιλία. Η αποκοπή αυτή εγκλώβισε την πανίδα του νησιού.

Οι χρυσές λογχοκέφαλες οχιές αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον χωρίς εύκολη τροφή, με την επιβίωσή τους να βασίζεται σε μια ακραία μετάλλαξη: ανέπτυξαν ένα υπέρ-δηλητήριο ταχείας δράσης, ικανό να εξουδετερώνει τα θηράματα σχεδόν ακαριαία, προτού προλάβουν να πετάξουν μακριά.