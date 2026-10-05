Κρυμμένος μέσα σε ένα πυκνό δάσος από καστανιές, οξιές και αιωνόβια πλατάνια, ο Άγιος Λαυρέντιος αποτελεί ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και αυθεντικά χωριά του Πηλίου. Σε υψόμετρο 600 μέτρων, αυτός ο διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός καταφέρνει να κρατά μακριά την πολύβουη πλευρά του τουρισμού, προσφέροντας στον επισκέπτη μια σπάνια εμπειρία ηρεμίας και γραφικότητας.

Το χωριό του Κεντρικού Πηλίου, που συναντάται σε απόσταση 20 χλμ. από το κέντρο του Βόλου, είναι γνωστό, επίσης, και για την γοητευτική θέα που προσφέρει στον Παγασητικό κόλπο. Γραφικά πέτρινα σοκάκια με κτίρια χαρακτηριστικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής με φυσικό σκηνικό την υπέροχη φύση της περιοχής, στα όσα σίγουρα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών του χωριού. Στην κεντρική πλατεία του Αγίου Λαυρεντίου βρίσκονται παραδοσιακά καφενεία όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τοπικό τσίπουρο με νόστιμους μεζέδες.

Κάντε μια στάση, λοιπόν, στην πλατεία Χατζίνη κι απολαύστε την ανεμπόδιστη θέα προς το βουνό και το απέναντι χωριό, τη Δράκεια. Η μαγεία του δυτικού Πηλίου ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σας. Το όνομα του χωριού οφείλεται στη μονή του Αγίου Λαυρεντίου, σε μια τοποθεσία εξαιρετικής ομορφιάς, ακριβώς πάνω από τον οικισμό, η οποία χρονολογείται από τα μέσα του 12ου αιώνα.

Οι φυσιολάτρες μπορούν να ακολουθήσουν το μονοπάτι που ξεκινάει από την πλατεία Χατζίνη και καταλήγει στη Δράκεια, ενώ ένας άλλος χωματόδρομος πάνω από το μοναστήρι οδηγεί στα Χάνια. Μέσα στο δάσος φημολογείται πως βρίσκεται η σπηλιά του μυθικού Κενταύρου.

Δείτε τις φωτογραφίες