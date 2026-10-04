Χτισμένη στο βορειοανατολικό άκρο της Σικελίας, ακριβώς απέναντι από τη «μπότα» της ιταλικής χερσονήσου, η Μεσίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του νησιού και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Αν και για πολλούς αποτελεί απλώς ένα πέρασμα για όσους φτάνουν με το φέρι από την Καλαβρία, η πόλη κρύβει μια σπουδαία ιστορία, μοναδικά αρχιτεκτονικά μνημεία και μια γαστρονομία που θα σας συναρπάσει.

Η πόλη-λιμάνι ιδρύθηκε από Χαλκιδείς Έλληνες αποίκους τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό όνομα της πόλης, Ζάγκλη, οφειλόταν στο σχήμα του κόλπου στον οποίο ήταν χτισμένη, καθώς «ζάγκλον» στα αρχαία ελληνικά (στην τοπική σικελική διάλεκτο) σημαίνει δρεπάνι.

Η ιστορία της όμως συνδέθηκε ακόμα πιο βαθιά με την Ελλάδα περίπου 250 χρόνια αργότερα. Γύρω στο 491 π.Χ., ο τύραννος του γειτονικού Ρηγίου, ο Αναξίλαος, κατέλαβε την πόλη. Έχοντας ο ίδιος ρίζες από την Πελοπόννησο, εγκατέστησε εκεί νέους αποίκους και μετονόμασε την πόλη σε Μεσσήνη, προς τιμήν της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μεσσηνίας. Με το πέρασμα των αιώνων, η «Μεσσήνη» έγινε «Μεσάνα» (Messana) για τους Ρωμαίους για να καταλήξει στο τελικό «Μεσίνα» (Messina) κατά τη βυζαντινή περίοδο, διατηρώντας όμως μέχρι σήμερα ολοζώντανη την ελληνική της ρίζα.

Αν και η πόλη ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 1908, αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της. Σήμερα, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τις μεγάλες, ευρύχωρες λεωφόρους και τα κομψά κτίρια των αρχών του 20ού αιώνα, που σχεδιάστηκαν με βάση αντισεισμικές προδιαγραφές.

Ποια είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μεσίνας

Η καρδιά της πόλης χτυπά στην Piazza del Duomo, όπου συγκεντρώνονται τα πιο εμβληματικά μνημεία:

Ο Καθεδρικός Ναός (Duomo): Ένας μεγαλοπρεπής νορμανδικός ναός του 12ου αιώνα. Παρά τις καταστροφές που υπέστη από τον σεισμό και τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αναπαλαιώθηκε υποδειγματικά, διατηρώντας την εντυπωσιακή γοτθική του πύλη.

Το Αστρονομικό Ρολόι του Καμπαναριού: Είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1933 από τον γαλλικό οίκο Ungerer στο Στρασβούργο. Θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο μηχανικό και αστρονομικό ρολόι στον κόσμο. Αν το επισκεφτείτε, φροντίστε να είστε στην πλατεία ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι. Τότε ξεκινά μια εντυπωσιακή μηχανική παράσταση διάρκειας 12 λεπτών, όπου χρυσά αγάλματα (λιοντάρια, κόκορες και ιστορικές φιγούρες) κινούνται υπό τους ήχους της μουσικής!

Κρήνη του Ωρίωνα: Βρίσκεται δίπλα στο Duomo και είναι έργο του Giovanni Angelo Montorsoli (μαθητή του Μιχαήλ Άγγελου). Διαθέτει περίτεχνες σκαλιστές επιγραφές και αναπαριστά τα τέσσερα μεγάλα ποτάμια της αρχαιότητας.

Το Σιντριβάνι του Ποσειδώνα: Στέκει επιβλητικό κοντά στην προκυμαία, με το άγαλμα του θεού της θάλασσας να «ημερεύει» τα στενά της Μεσίνας.