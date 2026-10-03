Μόλις 40 λεπτά μακριά από την Πάλμα, κρυμμένο στην «καρδιά» της προστατευόμενης από την UNESCO οροσειράς Tramuntana, βρίσκεται το Fornalutx: το απόλυτο κρυμμένο στολίδι των Βαλεαρίδων Νήσων. Και δεν είναι τυχαίο που θεωρείται ένα από τα πιο ωραιότερα χωριά της Ισπανίας.

Το Fornalutx ξεχωρίζει για την αυθεντική μεσαιωνική του γοητεία, ενώ η ιστορία του χρονολογείται πάνω από 1.000 χρόνια. Περπατώντας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια με τα πετρόχτιστα σπίτια και τις χαρακτηριστικές κόκκινες σκεπές, ο επισκέπτης συναντά μεταξύ άλλων παραδοσιακές πλατείες, αλλά και μικρά καφέ που σερβίρουν τοπικές λιχουδιές. Η ατμόσφαιρα παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό, προσφέροντας μια εμπειρία αυθεντική.

Η τοποθεσία του Fornalutx, στην είσοδο αρχαίων προσκυνηματικών διαδρομών, το καθιστά ιδανικό ορμητήριο για πεζοπορίες και εξερεύνηση της περιοχής. Το χωριό έχει μάλιστα βραβευτεί επανειλημμένα για τη διατήρηση της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα σεβασμού στην ιστορία και την τοπική ταυτότητα.

Μάλιστα, εδώ θα δείτε την Εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου, με το επιβλητικό καμπαναριό του 13ου αιώνα, που στέκει ως το απόλυτο αρχιτεκτονικό σήμα κατατεθέν στην καρδιά του Fornalutx. Η αυστηρή, πέτρινη πρόσοψή της κρύβει ένα εντυπωσιακό μπαρόκ εσωτερικό, δημιουργώντας μια γοητευτική αντίθεση που αιχμαλωτίζει το βλέμμα κάθε ταξιδιώτη.