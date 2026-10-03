Το Deidesheim, μια μικρή πόλη στη νοτιοδυτική Γερμανία, μόλις απέκτησε έναν πολύ σημαντικό λόγο για να μπει στον ευρωπαϊκό γαστρονομικό και ταξιδιωτικό χάρτη.

Με περίπου 3.700 κατοίκους, βρίσκεται ανάμεσα σε αμπελώνες και γραφικά χωριά, στη διάσημη German Wine Route. Η πρόσφατη απονομή τριών αστεριών Michelin σε εστιατόριο της πόλης έφερε το μέχρι πρότινος σχετικά άγνωστο Deidesheim στο επίκεντρο της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής.

Το εστιατόριο L.A. Jordan, που στεγάζεται στο κτήμα του ιστορικού οινοποιείου Bassermann-Jordan, απέκτησε το τρίτο αστέρι Michelin στον οδηγό του 2026. Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveler, πρόκειται για ένα από τα μόλις 12 εστιατόρια στη Γερμανία που διαθέτουν αυτή τη διάκριση.

Ο σεφ Daniel Schimkowitsch, ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο αστέρι του εστιατορίου το 2014 και το δεύτερο το 2023, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της γερμανικής γαστρονομίας.

Η κουζίνα του L.A. Jordan δίνει έμφαση σε δημιουργικές και μίνιμαλ συνθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα ψάρια και τα θαλασσινά. Οι επιθεωρητές Michelin ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, πιάτα με αστακό και huchen, ένα ψάρι του γλυκού νερού, ενώ επαίνεσαν τη χρήση εξαιρετικών πρώτων υλών και τις ισορροπημένες γεύσεις.

Όμως το ενδιαφέρον του Deidesheim δεν τελειώνει στο εστιατόριο. Η πόλη μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ, με 400 ετών πλακόστρωτους δρόμους, παραδοσιακά σπίτια και αμπελώνες να απλώνονται γύρω της.

Η κεντρική Weinstrasse είναι γεμάτη οινοποιεία, wine bars και εστιατόρια, κάνοντας την περιοχή ιδανική για ένα ταξίδι που συνδυάζει κρασί, γαστρονομία και χαλαρές βόλτες.

Η άνοιξη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη στην ανθοφορία των αμυγδαλιών και των κερασιών, ενώ το φθινόπωρο οι αμπελώνες αποκτούν χρυσαφένιες αποχρώσεις. Το καλοκαίρι πραγματοποιείται, επίσης, το περίφημο Wine Festival, ενώ τον χειμώνα η πόλη φιλοξενεί παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά.

Μέχρι πρόσφατα, το Deidesheim ήταν περισσότερο ένα καλά κρυμμένο μυστικό του γερμανικού Παλατινάτου. Τώρα, με το νέο τριάστερο εστιατόριο και μια ισχυρή οινική παράδοση, η μικρή πόλη αποκτά έναν νέο λόγο για να τη βάλει κανείς στον ταξιδιωτικό χάρτη της Ευρώπης.