Αν η Ισπανία για εσάς σημαίνει Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Μαγιόρκα και παραλίες γεμάτες κόσμο, υπάρχει μια πόλη στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας που προτείνει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία.

Το Ourense, στη Γαλικία, παραμένει σχετικά άγνωστο στους διεθνείς ταξιδιώτες, παρά το γεγονός ότι διαθέτει κάτι που προσέλκυσε επισκέπτες ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή: φυσικές θερμές πηγές.

Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Mino, το Ourense εξελίχθηκε πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια σε σημαντικό ρωμαϊκό οικισμό. Οι Ρωμαίοι έφτασαν στην περιοχή, μεταξύ άλλων, λόγω των θερμών πηγών της, τις οποίες θεωρούσαν κατάλληλες για θεραπεία και χαλάρωση.

Η σχέση της πόλης με τα ιαματικά νερά συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για να την επισκεφθεί κανείς.

Μάλιστα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ourense είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να απολαύσετε τις θερμές πηγές. Κατά μήκος του Mino υπάρχουν δημόσιες υπαίθριες πισίνες με φυσικά θερμά νερά, ανάμεσά τους οι περιοχές Outariz, Muino de Veiga και Burga de Canedo. Πρόκειται για φυσικά διαμορφωμένους χώρους όπου ντόπιοι και επισκέπτες μπορούν να κάνουν μπάνιο όλο τον χρόνο.

Για μια πιο οργανωμένη εμπειρία, υπάρχουν, επίσης, οι Termas de Outariz και Termas A Chavasqueira, δύο από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης για ιαματικά λουτρά. Η εμπειρία θυμίζει σε αρκετά σημεία τα ιαπωνικά onsen, με τις πισίνες να βρίσκονται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα στο ποτάμι.

Όμως το Ourense δεν είναι μόνο οι θερμές πηγές. Η παλιά πόλη προσφέρεται για περπάτημα, με τον καθεδρικό ναό, την Plaza Mayor και τη διάσημη Ponte Vella, τη ρωμαϊκής προέλευσης γέφυρα που αποτελεί ένα από τα σύμβολα της πόλης.

Η περιοχή έχει έντονη γαστρονομική και οινική ταυτότητα

Το Ourense βρίσκεται σε μία από τις σημαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Γαλικίας, ενώ στην πόλη λειτουργούν εστιατόρια με αστέρια Michelin και πολλά tapas bars. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η Ribeira Sacra, μια εντυπωσιακή περιοχή με αμπελώνες στις απότομες πλαγιές γύρω από τον ποταμό Sil.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι το Conde Nast Traveller την επέλεξε το 2026 ως μία από τις εναλλακτικές ευρωπαϊκές προτάσεις για όσους θέλουν να αποφύγουν τους πολυσύχναστους προορισμούς της Ισπανίας.