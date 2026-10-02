Η εξερεύνηση της ελληνικής επαρχίας κρύβει συχνά εκπλήξεις που συνδέονται με τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας. Ανάμεσα στα χωριά που ξεχωρίζουν για το ιστορικό τους αποτύπωμα, η Δημητσάνα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση.

Περπατώντας κανείς στα παραδοσιακά καλντερίμια του παραδοσιακού οικισμού της Γορτυνίας, συναντά ένα εμβληματικό πέτρινο κτίριο που φιλοξενεί έναν αληθινό πνευματικό θησαυρό: μία από τις αρχαιότερες και πιο ιστορικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας! Η ίδρυσή της ανάγεται στο 1764, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η περίφημη Ελληνική Σχολή, ενώ ο αρχικός της πυρήνας σχηματίστηκε από βιβλία που μεταφέρθηκαν από την ιστορική Μονή Φιλοσόφου. Για 57 ολόκληρα χρόνια, η συλλογή εμπλουτιζόταν συστηματικά με σπάνια έργα Ελλήνων λογίων, ποιητών και πατέρων της Εκκλησίας, φτάνοντας τις 5.000 έντυπες εκδόσεις λίγο πριν από το ξέσπασμα του Αγώνα.

Η συμβολή της στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν ουσιαστική. Οι αγωνιστές χρησιμοποίησαν το χαρτί των σπάνιων τόμων της για να φτιάξουν φυσίγγια («χαρτούτσες») για το μπάρουτι, με αποτέλεσμα να διασωθούν μόλις 550 τόμοι μετά την απελευθέρωση. Στα μεταεπαναστατικά χρόνια, ωστόσο, χάρη σε σημαντικές δωρεές, η συλλογή αναγεννήθηκε και σήμερα ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας περιλαμβάνει περίπου 35.000 τόμους.

Στις αίθουσές της φυλάσσονται ανεκτίμητα εθνικά κειμήλια, όπως η ορειχάλκινη λάρνακα με τα οστά του εθνεγέρτη Παλαιών Πατρών Γερμανού, καθώς και η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα, ο οποίος είχε φοιτήσει στη Σχολή της Δημητσάνας. Η αξία της συλλογής ταξινομήθηκε επίσημα το 1925, και σήμερα το ίδρυμα υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργώντας ως Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη.

Εκτός από αυτό το πνευματικό ορόσημο, ο επισκέπτης της Δημητσάνας μπορεί να θαυμάσει το φημισμένο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης -ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεματικά μουσεία της χώρας- αλλά και να περιπλανηθεί στην παρθένα φύση του Μαινάλου.

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