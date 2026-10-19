Στη βορειοδυτική Σλοβενία, ανάμεσα στις Ιουλιανές Άλπεις και τα σύνορα με την Αυστρία και την Ιταλία, βρίσκεται η Upper Carniola, γνωστή και ως Gorenjska. Μια περιοχή με λίμνες, βουνά, μικρά χωριά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή των ταξιδιωτών.

Η Upper Carniola συμπεριλήφθηκε από το Condé Nast Traveler στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο να ξεχωρίζει τις Ιουλιανές Άλπεις, τη λίμνη Bled, το Εθνικό Πάρκο Triglav και τα γραφικά χωριά της περιοχής.

Η λίμνη που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι

Το Bled είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Upper Carniola. Η λίμνη, με το μικρό νησί στο κέντρο της και τις Άλπεις να δημιουργούν το σκηνικό στο βάθος, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Σλοβενίας.

Το νησί του Bled είναι το μοναδικό φυσικό νησί της χώρας και μπορεί κανείς να φτάσει εκεί με την παραδοσιακή ξύλινη βάρκα pletna. Στην κορυφή του νησιού βρίσκεται η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, ενώ πάνω από τη λίμνη δεσπόζει το κάστρο του Bled, το οποίο σύμφωνα με τις γραπτές πηγές χρονολογείται ήδη από το 1011.

Στην καρδιά των Ιουλιανών Άλπεων

Για όσους θέλουν να συνεχίσουν πέρα από το Bled, το Εθνικό Πάρκο Triglav αποτελεί το φυσικό επίκεντρο της περιοχής. Είναι το μοναδικό εθνικό πάρκο της Σλοβενίας και πήρε το όνομά του από το Triglav, την ψηλότερη κορυφή της χώρας, που φτάνει τα 2.864 μέτρα. Το πάρκο καλύπτει μεγάλο μέρος των Ιουλιανών Άλπεων και αποτελεί τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της Σλοβενίας.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και η Kranjska Gora, ένας από τους γνωστότερους ορεινούς προορισμούς της Σλοβενίας. Λίγο έξω από την πόλη βρίσκεται η λίμνη Jasna, δύο τεχνητές λίμνες που περιβάλλονται από βουνά, ενώ κοντά στο χωριό Podkoren βρίσκεται το καταφύγιο Zelenci, γνωστό για τα χαρακτηριστικά γαλαζοπράσινα νερά του.

Η περιοχή συνδυάζει έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο λίμνες, αλπικά τοπία, δάση και παραδοσιακούς οικισμούς, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο κεντροευρωπαϊκό αλπικό προορισμό παρά την εικόνα που συνήθως έχουμε για τη Σλοβενία.