Αν η Τοσκάνη έχει γίνει συνώνυμο της ιταλικής υπαίθρου, η Ούμπρια, λίγο πιο δίπλα, προσφέρει μια πιο ήσυχη εκδοχή της: λόφους, αμπελώνες, μεσαιωνικές πόλεις και χωριά, αλλά και μια γαστρονομική παράδοση που το φθινόπωρο βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Lonely Planet την έχει συμπεριλάβει στις προτάσεις της για τα καλύτερα φθινοπωρινά ταξίδια στην Ευρώπη, με έμφαση στις εποχικές γεύσεις και τις μαύρες τρούφες.

Η καρδιά της Ούμπριας βρίσκεται στα μικρά ιστορικά κέντρα που είναι χτισμένα πάνω στους λόφους. Το Ορβιέτο, με τον εντυπωσιακό γοτθικό καθεδρικό ναό του, είναι από τις πόλεις που αξίζει να βάλετε στη διαδρομή σας, ενώ η Περούτζια, η Ασίζη, το Σπέλλο και το Μοντεφαλκό προσφέρουν διαφορετικές εικόνες της περιοχής.

Μια γαστρονομική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε

Το φθινόπωρο, όμως, είναι κυρίως η εποχή για να γνωρίσετε την Ούμπρια μέσα από το φαγητό. Οι μαύρες τρούφες, τα μανιτάρια, τα κάστανα, τα όσπρια, το σαφράν και το νέο ελαιόλαδο βρίσκονται στα τραπέζια, ενώ οι αμπελώνες του Μοντεφαλκό μπαίνουν στην εποχή του τρύγου. Η περιοχή είναι γνωστή για το Sagrantino, ένα από τα χαρακτηριστικά κρασιά της Ούμπριας.

Μάλιστα, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται η δράση «Cantine Aperte in Vendemmia», με οινοποιεία να ανοίγουν τις πόρτες τους και να προσφέρουν ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες και εμπειρίες γύρω από τον τρύγο.

Για όσους αγαπούν την τρούφα, υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ταξιδέψουν τον Οκτώβριο. Στην Pietralunga, στη βόρεια Ούμπρια, πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Οκτωβρίου η 39η έκθεση αφιερωμένη στη λευκή τρούφα και την τοπική πατάτα, με γευσιγνωσίες και εκδηλώσεις γύρω από τα προϊόντα της περιοχής.

Και ανάμεσα στα γεύματα, η Ούμπρια προσφέρεται για πεζοπορία και βόλτες στη φύση. Τα δάση και οι λόφοι αλλάζουν χρώμα, ενώ οι πιο ήσυχοι δρόμοι και τα μονοπάτια κάνουν την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Η Ούμπρια είναι μια πιο ήσυχη πλευρά της ιταλικής υπαίθρου, που το φθινόπωρο έχει έναν ακόμη λόγο να την επισκεφθείτε: τα τοπία, οι γεύσεις, το κρασί και οι μικρές πόλεις της αποκαλύπτονται σε μια εποχή που η περιοχή γίνεται ακόμη πιο όμορφη.