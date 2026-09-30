Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων στις πλαγιές του Μαινάλου, το Βαλτεσινίκο παραμένει ένας από τους πιο γοητευτικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Γνωστό και ως το «μπαλκόνι» της Γορτυνίας, αποτελεί ένα από τα ωραιότερα και γραφικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας.

Το Βαλτεσινίκο απέχει 60 χλμ. από την Τρίπολη και μόλις 20 χλμ. από τη Βυτίνα και είναι σχεδόν κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση στο βόρειο τμήμα του βουνού, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός, διαθέτει υπέροχα πετρόχτιστα κτίρια και δαιδαλώδη πλακόστρωτα καλντερίμια, για να χαθείτε σε μια βόλτα στο χρόνο.

Στα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά κτίσματα στο χωριό, εκείνο που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21 το Βαλτεσινίκο αποτέλεσε ορμητήριο για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ λίγο έξω από το χωριό, και πιο συγκεκριμένα στη θέση Λενικά, έχουν ανακαλυφθεί ερείπια αρχαίας πόλης, ναού και μυκηναϊκών τειχών. Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας έδειξαν πως ο ναός χρονολογείται από τον 7ο π.Χ. αιώνα και είναι αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη.