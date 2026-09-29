Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν σκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά, το μυαλό μας πηγαίνει σε χρυσαφένιες αμμουδιές και καταγάλανα νερά. Η Λέσβος, όμως, κρύβει ένα ορεινό μυστικό που ανατρέπει κάθε καλοκαιρινό στερεότυπο.

Στις πλαγιές του όρους Όλυμπος σε υψόμετρο 460 μέτρων, βρίσκεται η Αγιάσος ένα χωριό που μοιάζει να ξεπήδησε από πίνακα ζωγραφικής. Χτισμένη αμφιθεατρικά, απέχει 27 χλμ. από τη Μυτιλήνη, ενώ ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της, καθώς τα χρωματιστά σπίτια είναι σαν ενωμένα μεταξύ τους και δεν έχουν κήπο, αλλά ολάνθιστα μπαλκόνια που κάνουν το χωριό να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Εδώ, λοιπόν, θα περπατήσετε στα γραφικά στενά, θα πιείτε τον καφέ σας στο καφενείο που βρίσκεται στην πλατεία της αγοράς και είναι χτισμένο το 1857, ενώ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την παραδοσιακή τοπική βασιλόπιτα με γέμιση μυζήθρα και κανέλα, η οποία φτιάχνεται με πάνω από 35 στρώσεις φύλλων.

Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του χωριού, είναι ο ναός της Παναγίας, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Διαθέτει σπάνια κειμήλια καθώς και τη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με την χαρακτηριστική επιγραφή «Μήτηρ Θεού Αγία Σιών», που σύμφωνα με την παράδοση, έφερε από την Ιερουσαλήμ ο μοναχός Αγάθωνας. Από την παραφθορά της επιγραφής που έφερε η εικόνα προέκυψε και η ονομασία Αγιάσος.

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