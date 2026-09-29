Ποιος είναι ο πιο «ευτυχισμένος» προορισμός διακοπών στον κόσμο; Η απάντηση βρίσκεται στην Ευρώπη, με τη Λισαβόνα να κατακτά την πρώτη θέση σε μια διεθνή κατάταξη που συνδέει την ταξιδιωτική εμπειρία με παράγοντες της ευεξίας και της καλής διάθεσης. Η Αθήνα βρίσκεται επίσης στη λίστα, καταλαμβάνοντας τη δική της θέση ανάμεσα σε 47 δημοφιλείς προορισμούς από όλο τον κόσμο.

Η κατάταξη του «Time Out», σε συνεργασία με το BookRetreats.com, βασίστηκε σε πέντε παραμέτρους που συνδέονται με την ευημερία: την ηλιοφάνεια, την ποιότητα του ύπνου, την υγιεινή διατροφή, τον χρόνο στη φύση και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Οι πέντε παράγοντες είχαν την ίδια βαρύτητα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, με το μέγιστο σκορ να φτάνει τους 100 βαθμούς.

Η Λισαβόνα στην κορυφή

Η πορτογαλική πρωτεύουσα κατακτά την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη, συγκεντρώνοντας υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία.

Σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας ανήκουν στην κατηγορία των «υγιεινών», ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των 47 πόλεων που εξετάστηκαν. Η επίδοση αυτή φέρνει την πορτογαλική πρωτεύουσα πάνω από δημοφιλείς γαστρονομικούς προορισμούς, όπως το Παρίσι, το Τόκιο και η Νέα Υόρκη.

Η Λισαβόνα ξεχωρίζει επίσης για τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, παρά τους πολλούς λόφους και το έντονο ανάγλυφό της. Αρκετά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση, ενώ δημοφιλείς διαδρομές, όπως αυτή που συνδέει την Πράσα ντου Κομέρσιο με τον Πύργο του Μπελέμ, μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα πόδια.

Στην εικόνα της πόλης ως προορισμού ευεξίας συμβάλλει και η πρόσβαση στη φύση. Η Λισαβόνα διαθέτει περίπου 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά κάτοικο, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από τη Μαδρίτη. Παράλληλα, σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκονται δημοφιλείς παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως η Κόστα ντα Καπαρίκα και το Κασκάις.

Στα πλεονεκτήματα της Λισαβόνας προστίθεται και η ηλιοφάνεια, με περίπου 2.828 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο.

Στη δεύτερη θέση το Ελσίνκι

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ελσίνκι της Φινλανδίας, το οποίο ξεχωρίζει για τους εκτεταμένους χώρους πρασίνου και τα χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης.

Η Φινλανδία έχει παράλληλα βρεθεί επανειλημμένα στην κορυφή διεθνών κατατάξεων που εξετάζουν την ευτυχία σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τα χαρακτηριστικά των ίδιων των τουριστικών προορισμών και όχι μια γενική μέτρηση της ευτυχίας των κατοίκων τους.

Το Ορλάντο στην τρίτη θέση

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ορλάντο των ΗΠΑ, με το πλούσιο πράσινο να αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με την κατάταξη, διαθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου ανά κάτοικο από κάθε άλλο προορισμό της έρευνας.

Η πόλη καταγράφει επίσης περίπου 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, γεγονός που ενισχύει την επίδοσή της στον σχετικό δείκτη.

Η Αθήνα ξεχωρίζει για το περπάτημα

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Αθήνα, η οποία ξεχωρίζει για την υψηλή βαθμολογία της στη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει μία από τις υψηλότερες αναλογίες εστιατορίων που κατατάσσονται ως «υγιεινά», ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τη συνολική της επίδοση.

Στην πέμπτη θέση το Εδιμβούργο

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Εδιμβούργο της Σκωτίας, το οποίο ξεχωρίζει για τους χώρους πρασίνου, την ποιότητα του ύπνου και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια.

Μάλιστα, αποτελεί τον μοναδικό βρετανικό προορισμό που καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης.

Οι 10 πιο «ευτυχισμένοι» προορισμοί

Η πρώτη δεκάδα του Holiday Happiness Index: