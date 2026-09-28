Κρυμμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 840 μέτρων, εκεί που τα έλατα παραχωρούν τη θέση τους σε ένα από τα μεγαλύτερα καστανοδάση της Ελλάδας, η Καστάνιτσα αρνείται να μοιάσει με οποιοδήποτε άλλο χωριό της Αρκαδίας.

Με σπίτια ασπρισμένα με ασβέστη που φέρνουν στο νου Αιγαίο, πέτρινους πύργους με τοξωτά γεφύρια και μια ζωντανή τσακώνικη παράδοση, αυτός ο αλλιώτικος διατηρητέος οικισμός είναι ο φθινοπωρινός προορισμός, που αξίζει να ανακαλύψετε.

Η Καστάνιτσα (ή Γαστένιτσα, στην τσακώνικη διάλεκτο) αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της παραδοσιακής τσακώνικης αρχιτεκτονικής, με τα εντυπωσιακά πυργόσπιτά της με τις στέγες από σχιστόλιθο. Όσο για το λευκό χρώμα των σπιτιών και των υπόλοιπων κτιρίων του χωριού, δεν είναι τυχαία η επιλογή του. Ένα από τα βασικά προϊόντα της περιοχής είναι ο ασβέστης και η παράδοση να ασβεστώνουν τα σπίτια, διατηρείται πιστά μέχρι και σήμερα.

Το άλλο βασικό προϊόν του χωριού είναι το κάστανο, για το οποίο φημίζεται και από εκεί πήρε και το όνομα. Το καστανοδάσος που περιβάλλει την Καστάνιτσα έχει έκταση πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων, ενώ κάθε χρόνο, διοργανώνεται εδώ και μερικές δεκαετίες, η γιορτή του κάστανου.

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