Στις γαλλικές Άλπεις, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, βρίσκεται το Annecy, μια πόλη που μοιάζει σχεδόν βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Πολύχρωμα κτίρια, μικρά κανάλια, πλακόστρωτα σοκάκια και, ακριβώς δίπλα, μια εντυπωσιακή λίμνη περιτριγυρισμένη από βουνά συνθέτουν ένα σκηνικό που της έχει χαρίσει το προσωνύμιο «Βενετία των Άλπεων».

Η περιοχή βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο ενός διαφορετικού travel trend, καθώς πρόσφατο δημοσίευμα του Business Insider παρουσιάζει τη λίμνη του Annecy ως πιθανό επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό προορισμό για Αμερικανούς ταξιδιώτες, κάνοντας μάλιστα την άμεση σύγκριση με τη λίμνη Κόμο.

Η διαφορά, σύμφωνα με την ταξιδιωτική εμπειρία της αρθρογράφου, είναι ότι το Annecy εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία Γάλλων επισκεπτών και λιγότερη διεθνή τουριστική κίνηση σε σχέση με ορισμένους από τους πιο διάσημους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται η παλιά πόλη, όπου τα κανάλια διασχίζουν τα στενά δρομάκια και περνούν ανάμεσα από ιστορικά κτίρια. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα είναι το Palais de l’Île, ένα μεσαιωνικό μνημείο που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό νησί του ποταμού Thiou.

Και μετά υπάρχει η λίμνη. Τα καθαρά, τιρκουάζ νερά του Lac d’Annecy περιβάλλονται από τις κορυφές των Άλπεων και προσφέρονται για κολύμπι, βαρκάδα, καγιάκ και άλλες δραστηριότητες. Για όσους προτιμούν να εξερευνούν έναν προορισμό πάνω σε δύο τροχούς υπάρχει, επίσης, ποδηλατική διαδρομή γύρω από τη λίμνη, ενώ το ευρύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της περιοχής φτάνει σήμερα τα 132 χιλιόμετρα.

Το Annecy δεν απευθύνεται, όμως, μόνο στους λάτρεις της λίμνης. Η περιοχή Haute-Savoie προσφέρει μονοπάτια πεζοπορίας, καταρράκτες, φυσικά φαράγγια και ορεινές διαδρομές, ενώ από εδώ μπορεί κανείς να οργανώσει εξορμήσεις στις γαλλικές Άλπεις. Το φθινόπωρο, μάλιστα, η περιοχή αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, με τα χρώματα της φύσης να μεταμορφώνουν το τοπίο.

Η πρόσβαση στο Annecy είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα, καθώς απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Γενεύη, γεγονός που το καθιστά σχετικά εύκολο να συνδυαστεί με ένα ταξίδι στην Ελβετία ή με μια μεγαλύτερη διαδρομή στις Άλπεις.