Για να είμαστε ειλικρινείς, το Μέτσοβο είναι ένας προορισμός που έχουμε συνδέσει κυρίως με τον χειμώνα. Ωστόσο, το κεφαλοχώρι της Πίνδου αποτελεί ιδανική επιλογή για μια απόδραση όλες τις εποχές του χρόνου.

Μπορούμε να πούμε ότι το φθινόπωρο αξίζει ακόμη περισσότερο να το επισκεφτείτε, μιας και η περιοχή «ντύνεται» στα υπέροχα χρώματα της εποχής, δημιουργώντας το τέλειο σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης. Σε αυτό συμβάλλει η εμβληματική αρχιτεκτονική των περίφημων Ηπειρωτών μαστόρων της πέτρας, αλλά και η χαρακτηριστική πλατεία που αποτελεί το μόνιμο σημείο αναφοράς του Μετσόβου.

Στα όσα αξίζει να δει κανείς από κοντά είναι το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος Τοσίτσα. Στεγάζεται στο ομώνυμο αρχοντικό και φιλοξενεί παραδοσιακά υφαντά, έπιπλα, φορεσιές και αγροτικά σκεύη που ταξιδεύουν τον επισκέπτη στο πλούσιο παρελθόν της περιοχής. Παράλληλα, στο Μέτσοβο λειτουργεί από το 1988 και η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, η οποία φιλοξενεί περίπου 250 σπουδαία έργα τέχνης.

Τέλος, το Μέτσοβο δικαιωματικά φέρει τον τίτλο «πόλη των ευεργετών». Από εδώ κατάγονταν μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που ευεργέτησαν τη χώρα, όπως ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο Μιχαήλ Τοσίτσας και ο Δημήτριος Ζαμάνης.

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