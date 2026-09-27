Στην καρδιά των Τζουμέρκων, η Κυψέλη (ή αλλιώς Χώσεψη) ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο γραφικούς και αυθεντικούς προορισμούς της Άρτας. Ιδανικό για φθινοπωρινές αποδράσεις, το πανέμορφο αυτό χωριό συνδυάζει την πλούσια ιστορία, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ένα μοναδικό φυσικό τοπίο γεμάτο έλατα και πηγές.

Σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την Άρτα, μέσα στα Αθαμάνια Όρη και με υψόμετρο 600 μέτρων στην πλατεία της, η Κυψέλη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χωριά της Ηπείρου. Η παλαιότερη ονομασία της ήταν Χώσεψη, και το 1962 μετονομάστηκε σε Κυψέλη.

Το χωριό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο υψώματα και χωρίζεται σε τέσσερις συνοικισμούς: τη Λούτσα, την Καλλονή, την Ευαγγελίστρια, τη Ρουπακιά και τον Άι-Γιώργη. Σημείο αναφοράς είναι φυσικά το κέντρο της με την παραδοσιακή πλατεία και τα καφενεδάκια της, στη σκιά των πλατάνων.

Στην Κυψέλη λειτουργεί Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ζωής, που πρωτοφιλοξενήθηκε στους χώρους του καφενείου του ιδρυτή Παντελή Χρ. Καραλή, ενώ αξίζει να κάνετε μια στάση στη Μονή Ευαγγελίστριας, που χρονολογείται από το 1700, για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητης αξίας τοιχογραφίες. Επίσης, στο χωριό βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Μάρκου, που πυρπολήθηκε το 1692 και ξαναχτίστηκε το 1770, και είναι διακοσμημένη εσωτερικά με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1786.

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