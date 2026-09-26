Η Ιταλία φημίζεται για τα όμορφα χωριά της. Από τον Νότο μέχρι τον Βορρά της, θα βρείτε απίθανους οικισμούς -άλλους δημοφιλείς και άλλους που λίγοι γνωρίζουν, οι οποίοι διατηρούν μια ανόθευτη μαγεία, μακριά από τον υπερτουρισμό. Ένα από αυτά τα ιταλικά χωριά είναι και το Castelmezzano, που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό ταινίας.

Σκαρφαλωμένο ανάμεσα σε θεαματικούς ασβεστολιθικούς βράχους, το Castelmezzano είναι «κρυμμένο» στην καρδιά της περιοχής Basilicata, διατηρώντας την αυθεντική πλευρά της νότιας ιταλικής υπαίθρου. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο ταξιδιώτης καθώς πλησιάζει το χωριό είναι σχεδόν δραματική: σπίτια από πέτρα σφηνωμένα σε απόκρημνους σχηματισμούς που υψώνονται σαν φυσικοί πύργοι. Οι βράχοι αυτοί ανήκουν στους Lucanian Dolomites, ένα εντυπωσιακό ορεινό σύμπλεγμα που δημιουργεί ένα από τα πιο θεατρικά τοπία της Ιταλίας.

Περπατώντας στο ιστορικό κέντρο, ο επισκέπτης χάνεται σε μια σειρά από πέτρινα σκαλοπάτια, καμάρες και μικρές πλατείες όπου ο χρόνος φαίνεται να κινείται πιο αργά. Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η εκκλησία Church of Santa Maria dell’Olmo, ένα λιτό αλλά επιβλητικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα. Από εδώ ξεκινούν στενά δρομάκια που οδηγούν σε πανοραμικά σημεία θέας, όπου η σιωπή των βουνών διακόπτεται μόνο από τον άνεμο που περνά μέσα από τις κορυφές.

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν λίγη περιπέτεια, το Castelmezzano προσφέρει μια από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες στην Ιταλία: το Volo dell’Angelo, μια εναέρια διαδρομή που ενώνει το χωριό με το γειτονικό Pietrapertosa. Κρεμασμένος σε ένα συρματόσχοινο που διασχίζει την κοιλάδα, ο ταξιδιώτης πετά κυριολεκτικά ανάμεσα στις κορυφές των βράχων, βιώνοντας το τοπίο από μια οπτική που θυμίζει πτήση.

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