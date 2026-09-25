Δημοφιλές, πολυσύχναστο, αλλά διαχρονικά γοητευτικό, το Μπελάτζιο παραμένει ένας προορισμός που δικαιώνει τον θρύλο του. Σκαρφαλωμένο αμφιθεατρικά στη λίμνη Κόμο, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και γοητευτικούς προορισμούς της βόρειας Ιταλίας.

Το Μπελάτζιο συνδυάζει μοναδικά τη φυσική ομορφιά, την κομψότητα και την ιστορία, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Με τα γραφικά του σοκάκια, τις εντυπωσιακές βίλες και τη διαχρονική του αύρα, δεν είναι απλώς μια στάση στο ταξίδι, αλλά μια εμπειρία που αξίζει να βιωθεί χωρίς βιασύνη. Χτισμένο στην άκρη του λεγόμενου «τριγώνου του Λάριο», στο σημείο όπου συναντώνται οι δύο νοτιότεροι κλάδοι της λίμνης, το χωριό απλώνεται μαγευτικά πάνω από το νερό. Το σήμα κατατεθέν του είναι οι απότομες, ελικοειδείς salite -τα περίφημα σκαλοπάτια που ανηφορίζουν ανάμεσα σε πολύχρωμες προσόψεις και μικρά καταστήματα.

Η πιο γνωστή απ’ όλες είναι η Salita Serbelloni, που ξεκινά από την Piazza Mazzini. Η πλατεία, γεμάτη καφέ και εστιατόρια με θέα στη λίμνη, προσφέρεται για έναν χαλαρό καφέ ή ένα απεριτίφ πριν από τη βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Λίγο πιο πάνω, στη Via Garibaldi, βρίσκεται το La Bottega del Legno -ένα από τα παλαιότερα καταστήματα του Μπελάτζιο.

Το Μπελάτζιο, ωστόσο, δεν είναι μόνο τα φωτογενή σκαλοπάτια και οι κομψές βιτρίνες. Φιλοξενεί και δύο από τους πιο εντυπωσιακούς βοτανικούς κήπους της λίμνης: τη Villa Melzi, με τους προσεγμένους κήπους της να απλώνονται αρμονικά δίπλα στο νερό, και τη Villa Serbelloni, που προσφέρει πανοραμική θέα και μια πιο άγρια, φυσική ομορφιά.

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