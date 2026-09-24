Η Μπριζ είναι από τους προορισμούς εκείνους που δεν έχουν ανάγκη από φίλτρα και φτιασίδια. Είναι από μόνη της παραμυθένια. Αυτή η αυθεντική της γοητεία, άλλωστε, την έχει κάνει διάσημη σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας κόσμο που θέλει να τη ζήσει -είτε ως μια γρήγορη μονοήμερη από τις Βρυξέλλες, είτε ως το σκηνικό για ένα χαλαρό, εναλλακτικό Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο.

Μεσαιωνικά κτήρια, χτισμένα πάνω σε κανάλια, που θυμίζουν Άμστερνταμ, σας καλούν σε ένα ταξίδι στο χρόνο, στα λιθόστρωτα δρομάκια της πόλης, με τα εστιατόρια και τα καταστήματα σοκολάτας. Η Βασιλική του Ιερού Αίματος είναι ένα εκπληκτικό, ρουστίκ παλιό κτίσμα, που προσελκύει πλήθος πιστών, που την επισκέπτονται για να δουν από κοντά τη φιάλη με το αίμα του Χριστού, που ήρθε εδώ μετά τις σταυροφορίες.

Η εκκλησία της Παναγίας είναι ένα ακόμα εκπληκτικό θρησκευτικό σημείο, που φιλοξενεί το αριστούργημα του Μιχαήλ Αγγέλου «Η Παναγία και το βρέφος» και χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Μια βόλτα στην πλατεία της αγοράς, την κεντρική πλατεία της Μπριζ θα σας μαγέψει. Εδώ τις εντυπώσεις κλέβει ένα από τα σύμβολα της πόλης, το Καμπαναριό του 12ου αιώνα. Ανεβείτε τα σκαλοπάτια του και απολαύστε την πανοραμική θέα της πόλης.

Η μεσαιωνική, παλιά πόλη της Μπριζ ανήκει στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και έχει χαρακτηριστεί η Βενετία του Βορρά. Κάντε μια ρομαντική βόλτα στα δρομάκια της και χαλαρώστε σε όμορφες καφετέριες.

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